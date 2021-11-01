Vy Oanh 'vui như Tết' khoe ảnh chụp cùng 'đối thủ truyền kiếp' của bà chủ Đại Nam, không quên cảm ơn 'ai đó' vì đã 'kết nối' giúp

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Mới đây, theo Thanh niên, sáng 25/10 nữ ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cảm ơn những khán giả công tâm luôn đứng về lẽ phải, thượng tôn pháp luật đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ Vy Oanh và các anh chị em bị Nguyễn Phương Hằng tấn công, bức hại thời gian qua. Vy Oanh sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ. Vâng, trứng chọi đá, hãy xem trứng chọi đá "hấp dẫn" như thế nào nhé!".

Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn thẳng thừng tuyên bố: "Dù bà có dùng bóng tối che phủ cả bầu trời, khiến người ta u mê thì chỉ cần ánh sáng le lói của một ngôi sao nhỏ cũng đã đủ dẫn đường tôi đi đến bất kỳ nơi nào tôi cần phải đến...

Đáng chú ý, đến trưa nay giọng ca Đồng Xanh bất ngờ đăng tải loạt ảnh thân thiết bên các nữ doanh nhân có tiếng ở Việt Nam cùng dòng trạng thái: "Hôm nay chị Lê Thị Giàu - một người cũng bị bà Hằng bôi nhọ, vu khống đã được toà án mời chị lên làm việc, tin vui liền tù tì. Chúng em ủng hộ chị đòi lại danh dự chính đáng cho mình ạ.

Lần đầu tiên gặp các chị doanh nhân TGĐ công ty Bình Tây Lê Thị Giàu, NSX phim Trương Việt Hà, Đại sứ Nhân Ái chị ca sĩ Bích Liên, TGĐ Jane Ngô lĩnh vực giáo dục ở ngoài đời, các chị đều là những người phụ nữ vô cùng giỏi giang, giỏi việc nước đảm việc nhà.

Các chị em vui mãi không hết chuyện! Cảm ơn ai kia đã kết nối nhé".

Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh, Vy Oanh vui vẻ chụp ảnh cùng các nữ doanh nhận. Trong đó, phải kể đến nữ CEO Lê Thị Giàu - người đã từng lên tiếng kiện tụng, đòi bà Phương Hằng 1.000 tỷ bồi thường danh dự và nhân phẩm

Nữ ca sĩ chụp ảnh vô cùng thân thiết cùng 4 doanh nhân có tiếng - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, Bà Giàu đâm đơn kiện và cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự, uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà. Đồng thời xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị Thiên Đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

Thông báo về thụ lý về vụ kiện giữa bà Phương Hằng và bà lê Thị Giàu - Ảnh: Người Lao Động

Nguồn cơn của sự việc được xuất phát từ những phát ngôn của nữ CEO Đại Nam. Cụ thể trong livestream hôm 14/5, nữ đại gia Đại Nam tuyên bố: "Đây là cơ hội để tôi bóc mẽ bà Lê Thị Giàu cho quý vị. Quý vị cứ gõ tên Lê Thị Giàu trên Google là sẽ biết cái nhân vật Mì lá Bồ Đề, nước tương với dầu Nhị Thiên Đường. Tôi có nghe ông Yên nói dầu này là dầu đểu". Không những thế, CĐM còn bất ngờ hơn khi trong chính buổi phát trực tiếp đó, bà chủ Đại Nam đã từng "thách thức" bà Giàu kiện mình. Vợ Dũng "lò vôi" nói: "Nếu mà tôi nói sai thì Lê Thị Giàu cứ đi thưa tôi".

Bà Giàu tung vi bằng để khởi kiện bà Phương Hằng - Ảnh cắt tư clip

Chính vì "mối ân oán" giữa bà chủ Đại Nam và bà Giàu mà Vy Oanh đã có dòng trạng thái vui mừng và phấn khởi khi được chụp ảnh cùng doanh nhân họ Lê. Bên dưới bình luận, không ít cư dân mạng đã tràn vào để lại hàng loạt ý kiến liên quan đến hành động này của nữ ca sĩ.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hiện thông tin nữ ca sĩ chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.