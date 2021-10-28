Vừa mới 'hùng hổ' tung bằng chứng ‘vạch trần’ chiêu trò của nữ đại gia Bình Dương, Vy Oanh 'lật đật' thông báo ngay tin 'kém vui' về 'số phận' của bài viết

Hậu trường 28/10/2021 14:15

Sau khi gây xôn xao cõi mạng vì lần đầu tiên xác nhận danh phận vợ hai của mình và đáp gắt vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh bất ngờ thông báo "số phận" của bài "bóc phốt".

Tối muộn ngày 27/10, Vy Oanh khiến cả cõi mạng xôn xao khi lần đầu tiên chính thức thừa nhận bản thân là vợ hai của chồng đại gia, đồng thời xác nhận về danh tính người tố cô giật chồng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không quên đá xéo nữ đại gia tung tin bịa đặt không kiểm chứng. 

Giọng ca Đồng Xanh tiết lộ: "Hiện trên mạng đang có thông tin đơm đặt, cho rằng lấy nguồn tin từ 1 Facebook trước đây về chuyện cũ. Câu chuyện về Facebook người tự nhân là cô em họ của vợ cũ (thực chất là bạn gái) ông xã tôi. Tôi đã đăng nhiều lần và chồng tôi cũng đã lên tiếng trên báo chí nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi khẳng định ông xã tôi chỉ có 2 người vợ và tôi là người vợ thứ 2. Người vợ đầu của chồng tôi không có cô em gái nào viết Facebook đó cả".

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Bài đăng của Vy Oanh trước khi bị report khỏi facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình
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Thời điểm cách đây 3-4 tháng, hôn nhân của Vy Oanh bị thêu dệt nhiều chuyện ngoài lề, trong đó có phốt giật chồng, cặp kè đại gia - Ảnh: Internet

Nhắc đến những lùm xùm đấu tố với bà Phương Hằng, Vy Oanh viết: "Mọi người cũng đã biết tôi đang đợi kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra về việc làm rõ, điều tra thông tin về 3 vấn đề vu khống trắng trợn bao gồm 'cướp chồng - đẻ thuê - làm gái'. Trong đó, thông tin "cướp chồng" được bà Hằng cho rằng đã lấy từ nguồn tin trên mạng chưa qua kiểm chứng".

Tuy nhiên, bài viết "bóc phốt" lần này cũng chịu cảnh "hẩm hiu" không khác gì "anh em" lần trước khi nhanh chóng "bay màu" không vết tích trên trang cá nhân. Lần này, nữ ca sĩ đích thân thông báo đến cư dân mạng về sự cố này. Theo đó, Vy Oanh tiết lộ bài đăng tối qua của cô không rõ vì lý do gì mà bị report (báo cáo) dẫn đến việc Facebook tự động xóa bài.

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Bài đăng mới nhất của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không quên "động viên", hứa hẹn với người hâm mộ về việc sớm trở lại và giải quyết "ra ngô, ra khoai" sự việc lần này.

Trước đó, sau bài viết thông báo đã đến cơ quan công an làm việc về vấn đề tố cáo bà Phương Hằng, bà mẹ 3 con cũng "ủ dột" tiễn dòng trạng thái và nghi ngờ bị fan của nữ đại gia chơi xấu, song không có bằng chứng cụ thể.

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Thông báo trước đó của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, những thông tin Vy Oanh chia sẻ về hôn nhân cùng chồng đại gia và cuộc chiến "không khoan nhượng" với bà Phương Hằng vẫn đang trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi và bàn tán sôi nổi.

Trở về từ cơ quan điều tra, Vy Oanh thông báo 'tin vui' trong tiến trình của vụ kiện bà Phương Hằng, thẳng thừng tuyên bố: 'Hãy xem trứng chọi đá HẤP DẪN như thế nào'

Trở về từ cơ quan điều tra, Vy Oanh thông báo 'tin vui' trong tiến trình của vụ kiện bà Phương Hằng, thẳng thừng tuyên bố: 'Hãy xem trứng chọi đá HẤP DẪN như thế nào'

Sáng nay, sau khi nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, trên trang cá nhân của Vy Oanh cũng đã có bài viết chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc này.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Vy Oanh kiện bà Phương Hằng

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