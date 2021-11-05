Con gái Phi Nhung nhớ mẹ đến quặn lòng, hỏi mẹ 3 câu nhưng chẳng bao giờ có lời hồi đáp

Trưa ngày 5/11, con gái Phi Nhung đăng tải loạt ảnh 2 mẹ con chụp cùng nhau kèm dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động.

Sau hơn 1 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vẫn chưa thôi bàng hoàng và xót xa cho nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh.

Trải qua mất mát quá lớn, con gái ruột cố ca sĩ có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trưa ngày 5/11, Wendy Phạm "nhớ mẹ" nên đã đăng tải loạt ảnh 2 mẹ con chụp cùng nhau, kèm dòng trạng thái đầy xót xa.

Bài đăng của Wendy - Ảnh chụp màn hình

Con gái cố ca sĩ nghẹn ngào vì nỗi nhớ mẹ ngày một nhiều, viết trên trang cá nhân, Wendy xúc động: "Mẹ ơi, mẹ đang đi hát ở đâu vậy? Mẹ có mệt không? Chừng nào mẹ về? Con nhớ mẹ nhiều".

Kèm theo đó là loạt ảnh mà 2 mẹ con đã chụp cùng nhau khi nữ ca sĩ Phi Nhung còn tại thế.

Nụ cười tươi tắn của 2 mẹ con - Ảnh: FBNV

"Nhìn ảnh nhớ người", CĐM xót xa nhớ lại một cô ca sĩ dáng ngưởi nhỏ nhắn, chuyên trị dòng nhạc bolero trữ tình với giọng ngọt ngào, đầy tình cảm.

Chưa kể 3 câu hỏi của Wendy càng khiến dư luận thêm nhói lòng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Wendy lộ rõ những cảm xúc sâu thẳm bên trong của bản thân - nhớ mẹ, thương mẹ. Suốt hơn 1 tháng qua, từ khi hay tin mẹ mất, Wendy luôn cố gắng mạnh mẽ để mẹ ở nơi xa có thể yên lòng, đồng thời vững tâm để lo cho gia đình nhỏ và các em ở Việt Nam.

Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, hôm 24/9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả hâm mộ.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga lần đâu tiết lộ 'con người thật' của cố ca sĩ Phi Nhung, chỉ một câu nói cũng khiến CĐM ngỡ ngàng Nghệ sĩ Hồng Nga bày tỏ đôi điều về suy nghĩ, tâm tư của mình về chuyện giới nghệ sĩ gặp nhiều lùm xùm và sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung.

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