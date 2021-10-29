Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm

Hậu trường 29/10/2021 09:41

Người trong ekip cố ca sĩ Phi Nhung nhận định thông báo đã "làm xong điều em muốn" của nữ đại gia là không chính xác, đồng thời "khen lấy khen để" hành động của Trang Trần.

Tối 27/10 trên livestream của mình, Trang Trần bất ngờ tiết lộ vừa mới đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời buông lời 'hẹn' 'chị ruột' nào đó gặp nhau ở tòa.

Trang Trần "khoe": "Mất 7,5 củ (triệu) đó. Làm người tốt khó lắm. Hẹn gặp chị ruột ngoài toà nha".

Khỏi nói thì CĐM cũng đủ hiểu, "người chị ruột" mà bà chủ bún đậu nhắc đến không ai khác chính là bà Phương Hằng.

Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm - Ảnh 1
Trang Trần tuyên bố sẽ không bao giờ nói tục nữa - Ảnh chụp màn hình

Khi câu chuyện của Trang Trần đang xôn xao cõi mạng với nhiều ý kiến trái chiều thì đến trưa ngày 28/10, nữ đại gia Bình Dương đã có phát ngôn liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận đã chia sẻ link bài viết Trang Trần bị xử phạt và hào hứng nhắn nhủ "cô em": "Em mắm tôm, em cho chị 10 ngày thì chị đã làm xong điều em muốn rồi đó".

Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm - Ảnh 2
Bà Hằng thông báo 'đã làm xong điều em muốn' - Ảnh chụp màn hình

Lời nhắn nhủ của bà Phương Hằng gửi đến "em gái" lại càng khiến dư luận xôn xao vì không rõ nữ đại gia ẩn ý điều gì.

Đến tối cùng ngày, một người trong ekip của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ lên tiếng về "cuộc khẩu chiến" của "bộ đôi ân oán" này.

Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm - Ảnh 3
Thấy 'chị ruột' Đại Nam hả hê vì đã 'làm xong chuyện', người trong ekip cố NS Phi Nhung đăng đàn cực gắt, mượn luôn livestream của Trang Khàn để làm rõ quan điểm - Ảnh 4
Bài đăng dẫn kèm livestream của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người này nhận định thông báo đã "làm xong điều em muốn" của nữ đại gia là không chính xác. Cụ thể, nhân vật này cho rằng những lời thề thốt trên livestream của bà Phương Hằng đến nay vẫn chỉ là lời nói miệng. Ngoài ra, người trong ekip cố ca sĩ Phi Nhung còn dành "lời khen" vì hành động nhận sai của cựu mẫu Trang Trần. Anh viết: "Sẵn sàng vui vẻ nhận lỗi phát ngôn lệch chuẩn chứ đâu như ai kia. Chị gái em hay chối lắm, không biết nói lời xin lỗi là gì. Xin lỗi và biết ơn là 2 điều em luôn khác chị gái em".

Nguồn cơn của dòng trạng thái dài dằng dặc này được CĐM cho rằng xuất phát từ pha "quay xe" tuyên bố không bao giờ nói tục, chửi thề trên sóng livestream thêm một lần nào nữa của Trang Trần và dòng trạng thái nhắn nhủ khó hiểu của đại gia Đại Nam dành cho "cô em gái".

Cuối bài viết, người trong ekip cố ca sĩ Phi Nhung còn không quên gửi lời tuyên chiến đến bà chủ Đại Nam, nhấn mạnh Trang Trần sẽ sẵn sàng kiện tụng như Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng nếu bà Phương Hằng còn "vô cớ réo tên" cựu mẫu.

Dòng trạng thái đanh thép của người này hiện đang gây xôn xao cõi mạng. Tuy nhiên, hiện tại, bài chia sẻ này đã "không cánh mà bay" trên trang cá nhân của người này khiến cho dân tình càng thêm tò mò, khó hiểu. Về phía nữ đại gia vẫn chưa có bất kỳ động thái đáp trả nào.

Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Tối 27/10 trên livestream của mình, Trang Trần bất ngờ tiết lộ vừa mới đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời buông lời 'hẹn' 'chị ruột' nào đó gặp nhau ở tòa.

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Từ khóa:   Trang Trần bà Phương Hằng quản lý Phi Nhung

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