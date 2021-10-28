Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Hậu trường 28/10/2021 08:36

Tối 27/10 trên livestream của mình, Trang Trần bất ngờ tiết lộ vừa mới đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời buông lời 'hẹn' 'chị ruột' nào đó gặp nhau ở tòa.

Trong cuộc chiến "không khoan nhượng" giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ, Trang Trần có lẽ là cái tên vô cùng quen thuộc và vướng nhiều thị phi nhất. Cựu mẫu cũng là "đối tượng" bị nữ đại gia réo tên không thiếu buổi livestream nào. Từ ồn ào từ thiện đến lùm xùm của Hồ Văn Cường, bà chủ bún đậu đều "góp mặt" và "thản nhiên" tuyên chiến với bà chủ Đại Nam.

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Thời gian qua, Trang Trần liên tục khẩu chiến với bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên livestream phát tối ngày 27/10, cựu mẫu khiến nhiều người sốc khi tiết lộ vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực xã hội thời gian qua.

Trang Trần "khoe": "Mất 7,5 củ (triệu) đó. Làm người tốt khó lắm. Hẹn gặp chị ruột ngoài toà nha".

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Cựu mẫu thông báo bị phạt từ Fanpage qua tới trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ đã rút kinh nghiệm xương máu sau khi "ăn quả phạt" nên chân dài cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không chửi bậy, nói tục trên livestream vì không muốn bị đóng phạt thêm bất kỳ một lần nào nữa. 

Tuy nhiên lời hứa của chân dài bún đậu có thực hiện được hay không thì CĐM còn đang nghi hoặc lắm. Bởi ngoài biệt danh "bà chủ bún đậu", Trang trần còn gắn liền với hình tượng "thánh chửi" khi không bỏ sót một ai động chạm đến mình. Lời lẽ sắc như "dao lam", cộng thêm thái độ gay gắt, Trang Khàn có lẽ là cái tên khiến nhiều người "kiêng dè".

Xuất hiện một 'Trang Trần' mới toanh, bình luận 'nhắc khéo' Trấn Thành, 'châm biếm' câu gì mà khiến CĐM 'lùng sục' danh tính?

Xuất hiện một 'Trang Trần' mới toanh, bình luận 'nhắc khéo' Trấn Thành, 'châm biếm' câu gì mà khiến CĐM 'lùng sục' danh tính?

CĐM lại soi bình luận của một tài khoản có tên Trang Khàn thì nhiều. Cụ thể một nick Facebook có hẳn tick xanh tên của cựu mẫu đã để lại bình luận khá "châm biếm" nhằm nhắc khéo người đồng nghiệp Trấn Thành.

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