Trang Trần 'cười ra nước mắt' đóng phạt tiền triệu vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, bất ngờ hẹn 'chị ruột' ở tòa khiến CĐM hốt hoảng 'chuyện gì đây?'

Tối 27/10 trên livestream của mình, Trang Trần bất ngờ tiết lộ vừa mới đóng phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời buông lời 'hẹn' 'chị ruột' nào đó gặp nhau ở tòa.
- Bị bà Phương Hằng 'réo tên' trên livestream và tuyên bố thưa kiện, Trang Trần có động thái đầu tiên, CĐM đồng loạt lắc đầu 'chẳng liên quan'
- Bị bà chủ Đại Nam réo thẳng tên, mắng 'rình mò' nhà người khác, Trang Trần đáp gắt: 'Đang có tí tiền ăn chặn từ thiện nên đi xem nhà chứ có làm gì sai'
Trong cuộc chiến "không khoan nhượng" giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ, Trang Trần có lẽ là cái tên vô cùng quen thuộc và vướng nhiều thị phi nhất. Cựu mẫu cũng là "đối tượng" bị nữ đại gia réo tên không thiếu buổi livestream nào. Từ ồn ào từ thiện đến lùm xùm của Hồ Văn Cường, bà chủ bún đậu đều "góp mặt" và "thản nhiên" tuyên chiến với bà chủ Đại Nam.
Mới đây, trên livestream phát tối ngày 27/10, cựu mẫu khiến nhiều người sốc khi tiết lộ vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực xã hội thời gian qua.
Trang Trần "khoe": "Mất 7,5 củ (triệu) đó. Làm người tốt khó lắm. Hẹn gặp chị ruột ngoài toà nha".
Có lẽ đã rút kinh nghiệm xương máu sau khi "ăn quả phạt" nên chân dài cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không chửi bậy, nói tục trên livestream vì không muốn bị đóng phạt thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Tuy nhiên lời hứa của chân dài bún đậu có thực hiện được hay không thì CĐM còn đang nghi hoặc lắm. Bởi ngoài biệt danh "bà chủ bún đậu", Trang trần còn gắn liền với hình tượng "thánh chửi" khi không bỏ sót một ai động chạm đến mình. Lời lẽ sắc như "dao lam", cộng thêm thái độ gay gắt, Trang Khàn có lẽ là cái tên khiến nhiều người "kiêng dè".