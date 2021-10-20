Xuất hiện một 'Trang Trần' mới toanh, bình luận 'nhắc khéo' Trấn Thành, 'châm biếm' câu gì mà khiến CĐM 'lùng sục' danh tính?

CĐM lại soi bình luận của một tài khoản có tên Trang Khàn thì nhiều. Cụ thể một nick Facebook có hẳn tick xanh tên của cựu mẫu đã để lại bình luận khá "châm biếm" nhằm nhắc khéo người đồng nghiệp Trấn Thành.

Sau loạt ồn ào từ thiện gây náo loạn MXH, Trấn Thành đã trở lại showbiz Việt với cương vị "cầm trịch" chương trình truyền hình hot nhất nhì làng giải trí. Tuy nhiên màn "comeback" lần này lại vướng phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Một trong số đó phải kể đến ngoại hình "mới toanh" của nam MC.

Trong một bức ảnh mới được chính chủ đăng tải gần đây, ông xã Hari Won lội vẻ ngoài xuống sắc thấy rõ vì mái tóc dài "bổ luống" và bộ "ria mép" lạc quẻ. Đáng chú ý, trong bức ảnh lần này, anh chàng còn tranh thủ "đọ sắc" với MC Minh Xù và hỏi CĐM về nhan sắc của cả hai.

Bài đăng trên trang cá nhân Trấn Thành có bình luận của nick Trang Khàn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để ý nhan sắc của Trấn Thành thì ít, CĐM lại soi bình luận của một tài khoản có tên Trang Khàn thì nhiều. Cụ thể một nick Facebook có hẳn tick xanh tên của cựu mẫu đã để lại bình luận khá "châm biếm" nhằm nhắc khéo người đồng nghiệp: "Không ở nhà với vợ đi rồi lại như Đàm".

Thậm chí, tài khoản Facebook mang tên Trang Khàn này còn có phần miêu tả là "Fanpage của Trang Trần" khiến nhiều dân mạng hoang mang thật giả. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra, Fanpage này chỉ có hơn 1000 lượt thích, có duy nhất 1 bài đăng và tương tác kém. Trước loạt dấu hiệu trên, netizen dễ dàng nhận ra là đây tài khoản giả mạo cựu mẫu, đi bình luận gây sóng gió dư luận.

CĐM soi ngay chi tiết chứng minh trang giả mạo - Ảnh: Internet

Tài khoản chính chủ của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, bà chủ bún đậu có 2 tài khoản MXH gồm một trang cá nhân tên Trang Trần và nột Fanpage tên Kiến Lửa. Đây cũng là tài khoản cựu mẫu livestream bán hàng và tương tác trên MXH nhiều nhất.

Hiện màn trở lại hậu "sóng gió" của nam MC vẫn đang nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-mot-trang-tran-moi-toanh-binh-luan-nhac-kheo-tran-thanh-cham-biem-cau-gi-ma-khien-cdm-lung-suc-danh-tinh-432025.html