'Sao kê' trở thành vấn đề 'nhạy cảm': Nhật Kim Anh vừa tung 40 trang, 1.000 tờ của Trấn Thành liền 'dính đạn', cư dân mạng 'vạch' ra điểm lạ kỳ dù cùng một ngân hàng

Hậu trường 16/10/2021 22:13

Sao kê hiện đang là vấn đề vô cùng nhạy cảm được dư luận quan tâm. Sau nghi vấn “ăn chặn” tiền từ thiện thì Thủy Tiên, Trấn Thành đã tung sao kê, mới đây Nhật Kim Anh cũng "ba mặt một lời" trước lời cáo buộc của một nữ CEO.

Tối 14/10, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo ngập tràn drama. Đáng chú, ý, bên cạnh những nhân vật bị réo tên trước đó, trong buổi phát sóng này, CĐM "bất ngờ đến bật ngửa" khi nữ đại gia "khui" thêm nhiều nhân vật "đình đám" khác".

Cụ thể, nữ CEO gọi tên "đồng loạt" Đông Nhi, Nhật Kim Anh, Đỗ Mạnh Cường vì 3 nhân vật này cũng từng kêu gọi quyên góp trong đợt lũ lụt miền Trung cuối năm 2020.

Nhat Kim Anh 1
Ba nhân vật mới xuất hiện trong mùa giải sao kê - Ảnh minh họa: Internet

Bà chủ khu du lịch Đại Nam bày tỏ thắc mắc khi cả 3 chưa công khai tổng số tiền đã kêu gọi được, sao kê, báo cáo chi tiết đã dùng tiền vào những việc gì.

Ngay sau đó, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa đã có động thái sao kê minh bạch với hơn 40 trang từ ngân hàng Vietcombank. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết rằng cô mở tài khoản Hạnh Phúc tại Ngân hàng Vietcombank để nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong số, 880.000.000 đồng Nhật Kim Anh quyên góp được để ủng hộ bà con lũ lụt thì riêng cá nhân nữ ca sĩ đã ủng hộ 324.866.327 đồng.

Nhat Kim Anh 2
Nhật Kim Anh tung sao kê - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm rằng toàn bộ số tiền được chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện An Vui của MC Đại Nghĩa sau khi đóng tài khoản. Sau đó, cô đã cùng đoàn từ thiện của đàn anh hỗ trợ cho bà con vùng lũ trong 2 đợt.

Cuối bài viết, Nhật Kim Anh đính kèm video giải thích chi tiết và bộc bạch: "Chi tiết về sao kê cả nhà vui lòng coi kỹ video giúp Nhật Kim Anh nha. Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu có cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của Nhật Kim Anh".

Sẽ không có gì đáng nói, nếu sau những trang sao kê của Nhật Kim Anh lại khiến cư dân mạng liên tưởng đến ngay Trấn Thành vì cả hai có một điểm chung khi cùng tạo tài khoản tại cùng một ngân hàng. 

Nhiều netizen chỉ rõ cột số dư trong sao kê của bà mẹ một con được thể hiện rõ ràng mỗi lần nhận tiền vào, còn sao kê của nam MC đình đám chỉ thể hiện tổng trong 1 ngày, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc và đặt ra dấu chấm hỏi lớn. 

Nhat Kim Anh 3
Cư dân mạng chỉ ra điểm khác biệt - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong một video dài gần 12 phút, Trấn Thành từng lý giải về vấn đề này. Cụ thể, ông xã Hari Won cho hay ngân hàng đưa sao thì nhận vậy.

Nhat Kim Anh 4
Bài đăng sao kê của Trấn Thành hồi đầu tháng 9 - Ảnh chụp màn hình

Anh chia sẻ: "Tôi đã dám tung 1.000 bản sao kê thì nếu làm sai, tôi là người phải đối diện trước pháp luật. Khi tôi tung ra bằng chứng đã có sự hỗ trợ của luật sư và kế toán bên tôi rồi. Tôi không làm sai nên tôi không sợ. Cho nên những lời vu khống, bịa đặt tiếp theo gây ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của chúng tôi... thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp". 

Hiện, ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau hơn 2 tuần ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, người hâm mộ ghé thăm trang cá nhân bỗng nhìn thấy một dòng chữ đau xé lòng

Sau hơn 2 tuần ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, người hâm mộ ghé thăm trang cá nhân bỗng nhìn thấy một dòng chữ đau xé lòng

Chắc chắn rằng suốt nhiều năm về sau nữa, cái tên Phi Nhung, những bài hát mà cố ca sĩ để lại vẫn còn in sâu trong tâm trí và tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả Việt. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phi Nhung sẽ sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Trấn Thành sao kê

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36