'Sao kê' trở thành vấn đề 'nhạy cảm': Nhật Kim Anh vừa tung 40 trang, 1.000 tờ của Trấn Thành liền 'dính đạn', cư dân mạng 'vạch' ra điểm lạ kỳ dù cùng một ngân hàng

Cụ thể, nữ CEO gọi tên "đồng loạt" Đông Nhi, Nhật Kim Anh , Đỗ Mạnh Cường vì 3 nhân vật này cũng từng kêu gọi quyên góp trong đợt lũ lụt miền Trung cuối năm 2020.

Tối 14/10, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo ngập tràn drama. Đáng chú, ý, bên cạnh những nhân vật bị réo tên trước đó, trong buổi phát sóng này, CĐM "bất ngờ đến bật ngửa" khi nữ đại gia "khui" thêm nhiều nhân vật "đình đám" khác".

Ngay sau đó, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa đã có động thái sao kê minh bạch với hơn 40 trang từ ngân hàng Vietcombank. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết rằng cô mở tài khoản Hạnh Phúc tại Ngân hàng Vietcombank để nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong số, 880.000.000 đồng Nhật Kim Anh quyên góp được để ủng hộ bà con lũ lụt thì riêng cá nhân nữ ca sĩ đã ủng hộ 324.866.327 đồng.

Bà chủ khu du lịch Đại Nam bày tỏ thắc mắc khi cả 3 chưa công khai tổng số tiền đã kêu gọi được, sao kê , báo cáo chi tiết đã dùng tiền vào những việc gì.

Nhật Kim Anh tung sao kê - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm rằng toàn bộ số tiền được chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện An Vui của MC Đại Nghĩa sau khi đóng tài khoản. Sau đó, cô đã cùng đoàn từ thiện của đàn anh hỗ trợ cho bà con vùng lũ trong 2 đợt.

Cuối bài viết, Nhật Kim Anh đính kèm video giải thích chi tiết và bộc bạch: "Chi tiết về sao kê cả nhà vui lòng coi kỹ video giúp Nhật Kim Anh nha. Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu có cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của Nhật Kim Anh".

Sẽ không có gì đáng nói, nếu sau những trang sao kê của Nhật Kim Anh lại khiến cư dân mạng liên tưởng đến ngay Trấn Thành vì cả hai có một điểm chung khi cùng tạo tài khoản tại cùng một ngân hàng.

Nhiều netizen chỉ rõ cột số dư trong sao kê của bà mẹ một con được thể hiện rõ ràng mỗi lần nhận tiền vào, còn sao kê của nam MC đình đám chỉ thể hiện tổng trong 1 ngày, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc và đặt ra dấu chấm hỏi lớn.

Cư dân mạng chỉ ra điểm khác biệt - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong một video dài gần 12 phút, Trấn Thành từng lý giải về vấn đề này. Cụ thể, ông xã Hari Won cho hay ngân hàng đưa sao thì nhận vậy.

Bài đăng sao kê của Trấn Thành hồi đầu tháng 9 - Ảnh chụp màn hình

Anh chia sẻ: "Tôi đã dám tung 1.000 bản sao kê thì nếu làm sai, tôi là người phải đối diện trước pháp luật. Khi tôi tung ra bằng chứng đã có sự hỗ trợ của luật sư và kế toán bên tôi rồi. Tôi không làm sai nên tôi không sợ. Cho nên những lời vu khống, bịa đặt tiếp theo gây ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của chúng tôi... thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp".

Hiện, ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.