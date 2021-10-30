Con gái cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ tên 2 con trai, đăng ảnh HIẾM tại sân bay với mẹ khiến CĐM nghẹn ngào: 'Nụ cười hạnh phúc nay lại quá xót xa!'

Tối muộn ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) Wendy bất ngờ đăng tải 3 tấm ảnh chụp mẹ Phi Nhung và cháu ngoại tại sân bay. CĐM xót xa 'nụ cười tươi ngày ấy giờ còn đâu?'.

Sau gần 1 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vẫn chưa thôi bàng hoàng và xót xa cho nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh. Càng xót xa hơn khi thời điểm nữ ca sĩ vừa mới mất, người thân tiết lộ cố ca sĩ còn chưa có cơ hội gặp cháu ngoại út. Từ sau khi mẹ mất, từ 1 người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nay Wendy Phạm lại liên tục đăng tải những khoảnh khắc bên mẹ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.

Đến tối muộn ngày 29/10 (Theo giờ Việt Nam), Wendy Phạm lần đầu công khai tên 2 con trai và đăng kèm khoảnh khắc hiếm hoi bé lớn ra sân bay đón bà ngoại. Trong 3 bức ảnh, CĐM không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc Phi Nhung cười tươi, ôm chặt cháu ngoại. Bé lớn Nicholai ôm bó hoa tặng bà và ôm chầm lấy bà đầy vẻ vui mừng. bài đăng xúc động của con gái ruột cố ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Con gái của cố ca sĩ nghẹn ngào: "Nicholai sẽ không được có cơ hội đi rước bà ngoại ở phi trường và được bà ngoại ôm và hôn em. Nathan sẽ giữ mãi những kỷ niệm này để kể cho em nghe".

Phi Nhung ôm chầm cháu ngoại tại sân bay - Ảnh: FBNV Nhớ mẹ, lại càng thương con vì còn quá nhở đã chịu sự mất mát lớn, Wendy luôn tự hứa với bản thân và hứa với người mẹ qua cố sẽ chăm sóc các con thật tốt. Trong một lần livestream, Wendy tiết lộ con trai út chưa một lần đưuọc bà ôm ấp, vỗ về khiến CĐM không khỏi xót xa. Thời điểm cố ca sĩ dự định sang Mỹ, mong muốn của Phi Nhung chính là được gặp con gái và trên hết là các cháu ngoại để thực hiện ước mơ còn dang dở về việc xây dựng một trường học Việt ngữ tại đất Mỹ. Con trai 8 tháng tuổi của Wendy Phạm chưa 1 lần được gặp bà ngoại, lời hứa đoàn viên mãi mãi không thể thực hiện được - Ảnh: FBNV Nhìn nụ cười tươi của Phi Nhung và cháu lớn trong những bức ảnh Wendy đăng tải, nhiều người không cầm nổi nước mắt: "Tất cả nay đều hoá hồi ức đẹp trong tâm trí người ở lại!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-co-ca-si-phi-nhung-lan-dau-tiet-lo-ten-2-con-trai-dang-anh-hiem-tai-san-bay-voi-me-khien-cdm-nghen-ngao-nu-cuoi-hanh-phuc-nay-lai-qua-xot-xa-433792.html