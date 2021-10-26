Đănh ảnh tại tư gia cố ca sĩ Phi Nhung, con gái nuôi 'vô tình' để lộ bằng chứng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà mẹ nuôi từ lâu, CĐM 'đỏ mắt' tìm kiếm xác nhận thực hư

Hậu trường 26/10/2021 08:57

Qua chia sẻ của Thiêng Ngân - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trong ngày cúng thất 4 của mẹ nuôi, nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà cố ca sĩ từ lâu.

Hôm qua, 25/10 là ngày cúng thất thứ 4 của cố ca sĩ Phi Nhung. Tại tư gia ở Việt Nam, các con nuôi đã có mặt và quỳ lạy trước di ảnh, đồng thời thành kính thắp cho mẹ nén nhang. Trên trang cá nhân, Thiêng Ngân - con gái nuôi của nữ ca sĩ - cũng có nỗi niềm bày tỏ với người mẹ quá cố sau nhiều tuần mẹ rời xa cõi tạm.

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3 cô con gái nuôi của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đăng ảnh cúng thất tại nhà riêng của mẹ nuôi, Thiêng Ngân nghẹn ngào: "Thất thứ 3 của mẹ, con lên thăm mẹ và đọc kinh cho mẹ. Mới đó đã thất thứ 4 của mẹ rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ở nơi đó phải thật hạnh phúc và luôn mỉm cười nha mẹ.

Ở đây, con và mấy chị mấy em sẽ yêu thương nhau, mẹ yên tâm nha. Con nhớ mẹ nhiều lắm".

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Bài đăng của Thiêng Ngân - Ảnh chụp màn hình
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Nữ ca sĩ thắp nhang cho mẹ nuôi quá cố - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ở phần bình luận. nhiều cư dân mạng đã thắc mắc về sự có mặt của Hồ Văn Cường và để lại nhiều câu hỏi về giọng ca nhí. Đáp lại CĐM, Thiêng Ngân cho hay trong ảnh được chụp tại cũng thất 3 cố ca sĩ Phi Nhung không có Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ cũng không có mặt tại buổi cúng thất 4 cho mẹ nuôi.

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Bình luận của netizen - Ảnh chụp màn hình

Qua chia sẻ này của Thiêng Ngân, nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường có lẽ đã rời khỏi nhà Phi Nhung được một thời gian. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán vì đến thời điểm hiện tại, sau bài đăng xác nhận đã giải quyết vấn đề cát xê với quản lý, giọng ca nhí chưa một lần lộ diện trên MXH hay trước truyền thông.

Trước đó, vào chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ nam ca sĩ. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

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Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Cũng trong chiều cùng ngày, giọng ca nhí xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Thiêng Ngân Phi Nhung

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