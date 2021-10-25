Sau tuyên bố hỗ trợ Hồ Văn Cường, bầu Thụy tiếp tục ra thông báo NÓNG - Xây nhà, 'sắm sửa' nội thất cho giọng ca nhí

Hậu trường 25/10/2021 08:47

Tối muộn ngày 24/10, trên trang cá nhân, bầu Thụy ra thông báo mới sau tuyên bố hỗ trợ Hồ Văn Cường tiếp tục con đường học tập và ca hát.

Thời gian vừa qua, sau khi giải quyết xong ồn ào tiền cát xê với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, gia đình Hồ Văn Cường đã dọn ra riêng, song đến nay mọi thông tin về cuộc sống của gia đình giọng ca nhí vẫn chưa hề được tiết lộ. Không ít đại gia đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nam ca sĩ trên con đường học tập và ca hát, đồng thời mời nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị, nhưng phía Hồ Văn Cường vẫn chưa trả lời.

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Gia đình Hồ Văn cường đã dọn ra ngoài sau khi giải quyết xong ồn ào cát xê - Ảnh: Internet

Mới đây, vào tối muộn ngày 24/10, trên trang cá nhân, bầu Thụy bất ngờ có thông báo mới về quá trình hỗ trợ giọng ca nhí. Ông viết: "Tôi đã giao nhiệm vụ cho BLĐ Xi măng Xuân Thành tài trợ cho gia đình em Hồ Văn Cường. Liên hệ với gia đình sớm nhất để bàn bạc xây nhà mới và sắm nội thất cho gia đình".

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Bài đăng của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vị đại gia khét tiếng tuyên bố sẽ bỏ tiền túi để chi vào khoản xây nhà mới và sắm sửa nội thất cho căn nhà ở quê Hồ Văn Cường. Ngoài ra, ông bầu cũng tiết lộ sẽ liên hệ với gia đình giọng ca nhí trong thời gian sớm nhất để bàn bạc và thống nhất.

Bài viết của bầu Thụy đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng cảm kích, để lại những bình luận chúc mừng và chia sẻ niềm vui với giọng ca nhí và hy vọng Hồ Văn Cường sớm ổn định, tiếp tục con đường âm nhạc.

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Cư dân mạng hy vọng Hồ Văn Cường sớm ổn định - Ảnh: Internet

Trước đó, ông bầu nổi tiếng này cũng từng ngỏ ý muốn giúp đỡ nam ca sĩ trên con đường học tập và ca hát, thậm chí tuyên bố sẽ xây dựng một e kíp để hỗ trợ Hồ Văn Cường tốt nhất.

Rò rỉ hình ảnh Hồ Văn Cường tươi cười về quê, bỏ lại bao lời 'chiêu mộ' bạc tỷ, ở ẩn để tránh thị phi bủa vây? Thực hư ra sao?

Rò rỉ hình ảnh Hồ Văn Cường tươi cười về quê, bỏ lại bao lời 'chiêu mộ' bạc tỷ, ở ẩn để tránh thị phi bủa vây? Thực hư ra sao?

Trong ảnh, con nuôi Phi Nhung tươi vui bên các em nhỏ, cùng nhau chơi thả diều trên cánh đồng. Nhiều người cho rằng, đây là hình ảnh giọng ca nhí về quê thăm lại nhà cũ, ở ẩn để tránh những ồn ào sau nhiều lùm xùm thời gian vừa qua.

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