Hậu bị réo lên vào ồn ào của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ chuyện bị 'cô lập', dè bỉu ở trường quốc tế đến mức bật khóc

Mới đây, Phương Mỹ Chi đã đăng Vlog có tựa đề "Làm sao để vượt qua cảm giác cô lập", nội dung được lấy từ những câu chuyện có thật của bạn bè, fans và trải nghiệm của bản thân giọng ca trẻ.

Phương Mỹ Chi trong vlog mới nhất. Phương Mỹ Chi cho biết, hồi mới vào trường quốc tế, tiếng Anh của cô khá dở. Điều này khiến giọng ca trẻ phải nhận sự dè bỉu, xa lánh từ mọi người. Thậm chí có quãng thời gian Phương Mỹ Chi khóc rất nhiều vì bị cô lập. "Lúc tôi mới vào trường quốc tế, tiếng Anh tôi dở lắm nên phải học lớp tiếng Anh thấp hơn lớp mình đang học. Lúc học nhóm với các bạn chung lớp, không ai chịu vào nhóm với tôi hết. Các bạn cũng dè bỉu, xa lánh tôi. Khi thầy kể chuyện gì vui, tôi thấy các bạn cười nên cũng cười theo nhưng tụi nó nói là: 'Hiểu gì mà cười?'. Lúc đó tôi còn nhỏ nên khóc rất nhiều. Sau đó tôi quyết định học gia sư để nâng cao trình độ của mình hơn. Và một cái kết không thể ngầu hơn, sau 1 năm tôi đã đứng nhất lớp tiếng Anh. Đây là câu chuyện có thật nha", Phương Mỹ Chi nhớ lại.

Phương Mỹ Chi từng bật khóc khi bị dè bỉu. Từ thực tế của bản thân cũng như qua câu chuyện của mọi người, Á quân The Voice Kids 2013 nhận định, lý do khách quan khiến nhiều học sinh bị cô lập là do quá khác biệt với mọi người. Còn nguyên nhân khác, Phương Mỹ Chi cho rằng đó là do bản thân không tốt, lúc đó phải xem lại cách ứng xử của bản thân, xem có khi nào vô tình làm mọi người buồn hay không. "Rất nhiều bạn mắc phải nguyên nhân chủ quan này nhưng các bạn không nhận ra, đó là do tự bản thân mình cô lập với tập thể, tự mình khép kín, tự ti, không dám hòa nhập với mọi người. Không ai giúp được các bạn ngoài chính bản thân các bạn cả. Mình phải cố gắng mở lòng, chân thành với mọi người thì mọi người sẽ chân thành lại với mình", giọng ca 9X lý giải. "Trong tất cả các trường hợp bị cô lập thì việc đầu tiên là mình phải coi lại bản thân xem cần sửa đổi gì hay không. Còn với trường hợp cô lập một cách khách quan thì chắc chắn trong nhóm đó có một bạn là 'trùm'. Trường hợp này chỉ dành cho những bạn nào dũng cảm thôi nha, hãy tới hỏi trực tiếp bạn đó nguyên nhân tại sao mình bị cô lập. Nhưng ở đây mình nói chuyện với người ta một cách hòa nhã chứ không phải 'tại sao, tại sao, tại sao cô lập mình'. Cứ nói để tìm ra nguyên nhân khắc phục bản thân mình. Chi tin rằng sau cuộc nói chuyện đó sẽ có kết quả và tình hình tốt hơn", Phương Mỹ Chi bày ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, con nuôi Quang Lê cho rằng, nếu đã cố gắng để hòa nhập với bạn bè, môi trường xung quanh nhưng không được, hãy tập trung toàn bộ sức lực vào công việc học tập, phát triển bản thân và tìm một môi trường khác phù hợp hơn.