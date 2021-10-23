Người hâm mộ xót xa nhìn lại hành trình đón Phi Nhung về nhà với gia đình, vợ cũ Bằng Kiều sụt sùi nước mắt, hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ

Đoạn video ghi lại khung cảnh nghẹn ngào, xúc động khi đưa tro cốt Phi Nhung về nhà riêng được người thân ghi lại và đăng tải trên kênh Youtube của cố nghệ sĩ và con gái.
- 3 con nuôi của Phi Nhung được gấp rút làm visa sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường 'mất chỗ' sau khi dọn ra riêng? Bà chủ Thúy Nga lý giải nguyên do có thuyết phục?
- Sau hơn 2 tuần ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm, người hâm mộ ghé thăm trang cá nhân bỗng nhìn thấy một dòng chữ đau xé lòng
Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12/10 tại Mỹ, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung được đặt tại tịnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Sáng 22/10, một người thân của Phi Nhung đã chia sẻ bức ảnh đón cô trở về nhà: "Bình yên đất đón Nhung về. Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng. Thôi khẩu trang, thôi mùi cồn. Bao cơn ho rát chẳng còn thắt tim", đoạn video ghi lại khung cảnh nghẹn ngào, xúc động khi đưa Phi Nhung về nhà cũng được người thân ghi lại và đăng tải trên kênh Youtube của cố nghệ sĩ và con gái.
Trong khoảnh khắc đón mẹ về nhà, Wendy Phạm cùng gia đình nhỏ, bạn bè người thân không giấu được cảm xúc buồn bã khi đứng bên cạnh bàn thờ có di ảnh và tro cốt của Phi Nhung. Wendy quỳ gối, bật khóc: "Bây giờ mẹ cũng về rồi, sau bao nhiêu năm mami cũng được trở về nhà. Con cố gắng đứa mẹ về mà không được, con xin lỗi má mi. Con sẽ cố gắng nuôi hai đứa nhỏ lớn, dạy hai đứa nhỏ nói tiếng Việt để mẹ nhìn xuống biết hai đứa nhỏ thương ngoại, nhớ ngoại và con cũng sẽ kể chuyện về bà ngoại cho chúng nó nghe. Mẹ đừng lo quá, mẹ cứ đi thanh thản, đừng có buồn gì hết".
Ông xã Wendy cũng có đôi lời nhắn nhủ đến mẹ vợ và hứa: "Con sẽ lo cho Wendy".
Đáng chú ý, người chị thân thiết của cố ca sĩ lúc sinh thời là Trizzie Phương cũng có mặt và hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ. Vợ cũ Bằng Kiều xúc động: "Nhung ơi em ra đi thanh thản nha, còn những chuyện em oan ức, chị và Wendy sẽ giải oan cho em, em đừng lo gì hết. Chị sẵn sàng bên em và gia đình, những lúc em còn sống cũng như khi em ra đi. Chị chào tạm biệt em, một ngày nào đó chị em sẽ gặp lại, thương em rất là nhiều".
Trong buổi livestream trước đó, Wendy tâm sự sau khi đưa tro cốt mẹ về thăm lại Việt Nam, cô sẽ hoàn thành di nguyện của nữ ca sĩ 7X là rải tro cốt xuống biển Hawaii.