Người hâm mộ xót xa nhìn lại hành trình đón Phi Nhung về nhà với gia đình, vợ cũ Bằng Kiều sụt sùi nước mắt, hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ

Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12/10 tại Mỹ, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung được đặt tại tịnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Sáng 22/10, một người thân của Phi Nhung đã chia sẻ bức ảnh đón cô trở về nhà: "Bình yên đất đón Nhung về. Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng. Thôi khẩu trang, thôi mùi cồn. Bao cơn ho rát chẳng còn thắt tim", đoạn video ghi lại khung cảnh nghẹn ngào, xúc động khi đưa Phi Nhung về nhà cũng được người thân ghi lại và đăng tải trên kênh Youtube của cố nghệ sĩ và con gái.

Hành trình đón Phi Nhung về nhà được ghi lại trên kênh Youtube của 2 mẹ con - Ảnh chụp màn hình

Tang lễ của cố nghệ sĩ tại Mỹ hôm 12/10 - Ảnh: FBNV

Trong khoảnh khắc đón mẹ về nhà, Wendy Phạm cùng gia đình nhỏ, bạn bè người thân không giấu được cảm xúc buồn bã khi đứng bên cạnh bàn thờ có di ảnh và tro cốt của Phi Nhung. Wendy quỳ gối, bật khóc: "Bây giờ mẹ cũng về rồi, sau bao nhiêu năm mami cũng được trở về nhà. Con cố gắng đứa mẹ về mà không được, con xin lỗi má mi. Con sẽ cố gắng nuôi hai đứa nhỏ lớn, dạy hai đứa nhỏ nói tiếng Việt để mẹ nhìn xuống biết hai đứa nhỏ thương ngoại, nhớ ngoại và con cũng sẽ kể chuyện về bà ngoại cho chúng nó nghe. Mẹ đừng lo quá, mẹ cứ đi thanh thản, đừng có buồn gì hết".