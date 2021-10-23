Người hâm mộ xót xa nhìn lại hành trình đón Phi Nhung về nhà với gia đình, vợ cũ Bằng Kiều sụt sùi nước mắt, hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ

Hậu trường 23/10/2021 11:04

Đoạn video ghi lại khung cảnh nghẹn ngào, xúc động khi đưa tro cốt Phi Nhung về nhà riêng được người thân ghi lại và đăng tải trên kênh Youtube của cố nghệ sĩ và con gái.

Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12/10 tại Mỹ, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung được đặt tại tịnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Sáng 22/10, một người thân của Phi Nhung đã chia sẻ bức ảnh đón cô trở về nhà: "Bình yên đất đón Nhung về. Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng. Thôi khẩu trang, thôi mùi cồn. Bao cơn ho rát chẳng còn thắt tim", đoạn video ghi lại khung cảnh nghẹn ngào, xúc động khi đưa Phi Nhung về nhà cũng được người thân ghi lại và đăng tải trên kênh Youtube của cố nghệ sĩ và con gái.

Phi Nhung1
Hành trình đón Phi Nhung về nhà được ghi lại trên kênh Youtube của 2 mẹ con - Ảnh chụp màn hình
Phi Nhung2
Tang lễ của cố nghệ sĩ tại Mỹ hôm 12/10 - Ảnh: FBNV

Trong khoảnh khắc đón mẹ về nhà, Wendy Phạm cùng gia đình nhỏ, bạn bè người thân không giấu được cảm xúc buồn bã khi đứng bên cạnh bàn thờ có di ảnh và tro cốt của Phi Nhung. Wendy quỳ gối, bật khóc: "Bây giờ mẹ cũng về rồi, sau bao nhiêu năm mami cũng được trở về nhà. Con cố gắng đứa mẹ về mà không được, con xin lỗi má mi. Con sẽ cố gắng nuôi hai đứa nhỏ lớn, dạy hai đứa nhỏ nói tiếng Việt để mẹ nhìn xuống biết hai đứa nhỏ thương ngoại, nhớ ngoại và con cũng sẽ kể chuyện về bà ngoại cho chúng nó nghe. Mẹ đừng lo quá, mẹ cứ đi thanh thản, đừng có buồn gì hết".

Ông xã Wendy cũng có đôi lời nhắn nhủ đến mẹ vợ và hứa: "Con sẽ lo cho Wendy".

Phi Nhung 3
Wendy Phạm quỳ gối, khóc nức nở - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người chị thân thiết của cố ca sĩ lúc sinh thời là Trizzie Phương cũng có mặt và hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ. Vợ cũ Bằng Kiều xúc động: "Nhung ơi em ra đi thanh thản nha, còn những chuyện em oan ức, chị và Wendy sẽ giải oan cho em, em đừng lo gì hết. Chị sẵn sàng bên em và gia đình, những lúc em còn sống cũng như khi em ra đi. Chị chào tạm biệt em, một ngày nào đó chị em sẽ gặp lại, thương em rất là nhiều".

Phi Nhung 4
Người chị thân thiết của Phi Nhung hứa sẽ giải oan cho cố ca sĩ - Ảnh cắt từ clip

Trong buổi livestream trước đó, Wendy tâm sự sau khi đưa tro cốt mẹ về thăm lại Việt Nam, cô sẽ hoàn thành di nguyện của nữ ca sĩ 7X là rải tro cốt xuống biển Hawaii.

Hậu rời 'nhà chung', Hồ Văn Cường 'biệt tăm' khiến dư luận xôn xao, con gái nuôi Phi Nhung đồng loạt có hành động này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng

Hậu rời 'nhà chung', Hồ Văn Cường 'biệt tăm' khiến dư luận xôn xao, con gái nuôi Phi Nhung đồng loạt có hành động này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng

Mới đây nhất, trong ngày 20/10, giọng ca nhí Hồ Văn Cường lại khiến dư luận xôn xao bởi "thiếu" đi hành động này dành cho mẹ nuôi Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung Trizzie Phương Trinh

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36