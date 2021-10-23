Hồ Văn Cường từng ôm hôn thắm thiết mẹ nuôi Phi Nhung trên sóng truyền hình: Tiết lộ sau khi 'nhân vật' này xuất hiện, mẹ không còn thể hiện tình cảm với mình nữa?

Mới đây, sau khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung và chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ, CĐM bất ngờ đào lại khoảnh khắc giọng ca nhí có hành động thể hiện tình cảm với cố ca sĩ trên sóng truyền hình nhưng lại sợ một điều.

Thời gian gần đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, CĐM đổ dồn sự chú ý vào cuộc sống của giọng ca nhí Hồ Văn Cường - một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố nghệ sĩ. Đặc biệt, trước đó, lùm xùm tiền cát xê từng khiến CĐM đồn đoán mối quan hệ giữa hai mẹ con "cơm không lành, canh không ngọt". Hai mẹ con lên tiếng về ồn ào cát xê - Ảnh chụp màn hình Mới đây, CĐM lại bất ngờ đào lại khoảnh khắc nam ca sĩ bày tỏ tình cảm với mẹ nuôi trong một chương trình truyền hình trên sân khấu Thúy Nga. Cụ thể, khi được nữ MC hỏi về tình cảm dành cho mẹ, giọng ca nhí bẽn lẽn tiết lộ: "Không biết con nói mà mẹ có tin không?" Ngay khi được mẹ và MC động viên, mở lời, Hồ Văn Cường đã vừa ngại ngùng vừa cười và nói "I love you" (tạm dịch: Con yêu mẹ). Ngay sau câu nói ngọt ngào này, Phi Nhung đã bật cười vô cùng vui vẻ, còn Hồ Văn Cường cười tít mắt.

Tiếp đó, nữ MC đã rất tinh tế khi bày cho Hồ Văn Cường thể hiện tình cảm bằng hành động để mẹ Phi Nhung tin. Hồ Văn Cường lúc này quay sang hỏi mẹ: "Chị Nhung cho em hun miếng đi" và thơm vào má, trán của mẹ rất tình cảm.

Hồ Văn Cường thể hiện tình cảm với mẹ - Ảnh cắt từ clip Thấy con trai thể hiện hành động ngọt ngào, Phi Nhung chỉ nhắc nhẹ Hồ Văn Cường cố gắng học tập thật giỏi, ngoan ngoãn là mẹ sẽ vui lòng. Bất ngờ, giọng ca nhí đột ngột phụng phịu "tố" mẹ từ sau khi nhận nuôi Quỳnh Trang đã không còn dành nhiều hành động tình cảm cho mình nữa. Hồ Văn Cường nói: "Từ lúc mẹ nhận chị Trang, mẹ có hôn con cái nào đâu". Giọng ca nhí hờn mẹ vì sau khi mẹ nhận nuôi Quỳnh Trang đã không dành nhiều tình cảm cho mình - Ảnh: Internet Đáp lại câu tránh hờn của con, Phi Nhung bật cười và tiết lộ: "Tại nó lỳ quá" tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ cũng thơm má con để bù đắp tình cảm. Phi Nhung thơm má con - Ảnh cắt từ clip Hiện, sau những ồn ào liên quan đến tiền cát xê, không ít cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối tình cảm đẹp giữa cố ca sĩ và con nuôi khi xem lại được những đoạn video ngắn này. Song, từ khi giải quyết xong lùm xùm cát xê, Hồ Văn Cường gần như không xuất hiện trên MXH cũng như sóng truyền hình mặc dù có rất nhiều lời đề nghị tài trợ, giúp đỡ.

Hậu bị réo lên vào ồn ào của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ chuyện bị 'cô lập', dè bỉu ở trường quốc tế đến mức bật khóc Giọng ca nhí cho rằng, lý do khách quan khiến nhiều học sinh bị cô lập là do quá khác biệt với mọi người. Còn nguyên nhân khác, Phương Mỹ Chi cho rằng đó là do bản thân không tốt, lúc đó phải xem lại cách ứng xử của bản thân.

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