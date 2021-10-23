Rò rỉ hình ảnh Hồ Văn Cường tươi cười về quê, bỏ lại bao lời 'chiêu mộ' bạc tỷ, ở ẩn để tránh thị phi bủa vây? Thực hư ra sao?

Trong ảnh, con nuôi Phi Nhung tươi vui bên các em nhỏ, cùng nhau chơi thả diều trên cánh đồng. Nhiều người cho rằng, đây là hình ảnh giọng ca nhí về quê thăm lại nhà cũ, ở ẩn để tránh những ồn ào sau nhiều lùm xùm thời gian vừa qua.

Thời gian gần đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, CĐM đổ dồn sự chú ý vào cuộc sống của giọng ca nhí Hồ Văn Cường - một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố nghệ sĩ. Mới đây, ngày 11/10, giọng ca nhí đã kết thúc ồn ào cát xê với công ty quản lý cũ bằng thông báo nhận lại tiền cát xê và dọn ra riêng, không sống tại nhà mẹ nuôi nữa. Đồng thời nam ca sĩ tuyên bố trả lại toàn bộ mạng xã hội gồm Facebook, Youtube cho công ty.

Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết vấn đề cát xê với quản lý - Ảnh: FBNV Giữa lúc dư luận đang "tìm đỏ mắt" tung tích của Hồ Văn Cường thì trên MXH bất ngờ xôn xao và chia sẻ rầm rộ hình ảnh giọng ca nhí vui chơi ở quê cùng với các em nhỏ. Bức ảnh đang lan truyền chóng mặt trên MXH - Ảnh: Internet Trong ảnh, con nuôi Phi Nhung tươi vui bên các em nhỏ, cùng nhau chơi thả diều trên cánh đồng. Nhiều người cho rằng, đây là hình ảnh giọng ca nhí về quê thăm lại nhà cũ, ở ẩn để tránh những ồn ào sau nhiều lùm xùm thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ. Đó là một bức ảnh được chụp từ lâu, từ lúc cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn tại thế. Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của nam ca sĩ sau khi chia sẻ bức ảnh trên đã hy vọng giọng ca nhí có thể trở lại vui vẻ và hồn nhiên như trước. Fan hâm mộ hy vọng sớm nhìn thấy nam ca sĩ trở lại với âm nhạc - Ảnh: Internet Cho đến nay, thông tin về nơi ở, tình trạng sức khỏe cũng như định hướng tương lai của Hồ Văn Cường vẫn còn bỏ ngỏ. Mặc dù sau khi rời công ty quản lý của mẹ nuôi, nhiều đại gia đã ngỏ ý giúp đỡ, tài trợ, thậm chí có cả những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ cũng được đưa ra để "chiêu dụ" Hồ Văn Cường. Song hiện tại, phía giọng ca nhí vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Hồ Văn Cường từng ôm hôn thắm thiết mẹ nuôi Phi Nhung trên sóng truyền hình: Tiết lộ sau khi 'nhân vật' này xuất hiện, mẹ không còn thể hiện tình cảm với mình nữa? Mới đây, sau khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung và chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ, CĐM bất ngờ đào lại khoảnh khắc giọng ca nhí có hành động thể hiện tình cảm với cố ca sĩ trên sóng truyền hình nhưng lại sợ một điều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-hinh-anh-ho-van-cuong-tuoi-cuoi-ve-que-bo-lai-bao-loi-chieu-mo-bac-ty-o-an-de-tranh-thi-phi-bua-vay-thuc-hu-ra-sao-432700.html