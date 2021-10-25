Bầu Thụy vừa thông báo xây nhà cho Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đã có 'tâm thư' gọi thẳng tên giọng ca nhí, hứa hẹn làm một điều đặc biệt sau dịch

Danh ca Ngọc Sơn đã có động thái mới trên trang cá nhân, nhắc tên Hồ Văn Cường sau khi bầu Thụy tuyên bố xây nhà cho giọng ca nhí.

Mới đây, vào tối muộn ngày 24/10, trên trang cá nhân, bầu Thụy bất ngờ có thông báo mới về quá trình hỗ trợ giọng ca nhí Hồ Văn Cường. Ông viết: "Tôi đã giao nhiệm vụ cho BLĐ Xi măng Xuân Thành tài trợ cho gia đình em Hồ Văn Cường. Liên hệ với gia đình sớm nhất để bàn bạc xây nhà mới và sắm nội thất cho gia đình". Theo đó, vị đại gia khét tiếng tuyên bố sẽ bỏ tiền túi để chi vào khoản xây nhà mới và sắm sửa nội thất cho căn nhà ở quê Hồ Văn Cường. Ngoài ra, ông bầu cũng tiết lộ sẽ liên hệ với gia đình giọng ca nhí trong thời gian sớm nhất để bàn bạc và thống nhất.

Bầu Thụy tiết lộ sẽ liên hệ với gia đình giọng ca nhí trong thời gian sớm nhất - Ảnh chụp màn hình Thông tin nóng hổi đang khiến dư luận bàn tán xôn xao thì ngay sau đó danh ca Ngọc Sơn cũng có động thái mới trên trang cá nhân, nhắc tên Hồ Văn Cường. Giọng ca Tình cha nhắn nhủ: "Hồ Văn Cường ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trong đó có tình của 2 chú: Ngọc Sơn và bầu Thụy".

Bài đăng mới nhất của Ngọc Sơn - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, ông bầu lừng dang cũng vào để lại bình luận gây chú ý. Cụ thể, bầu Thụy "nhắn nhẹ" Ngọc Sơn về một show diễn sẽ được tổ chức sau khi dịch được đẩy lùi. Bình luận tiết lộ 'tâm ý' của ông bầu - Ảnh chụp màn hình Đáp lại "tâm ý" của bầu Thụy, "anh ba Ngọc Sơn" khẳng định chắc nịch: "Anh em mình lúc nào cũng là một. Điều gì em vui là điều làm anh hạnh phúc". Có thể thấy, bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn có mối quan hệ rất thân thiết, "anh Ba" cũng cho biết anh cùng doanh nhân Nguyễn Đức Thụy là anh em kết nghĩa và gắn bó kéo sơn. Ông bầu mong muốn tổ chức sân khấu âm nhạc để 2 thần tượng song ca - Ảnh: Internet Trước đó, nam doanh nhân sinh năm 1976 cho biết trong đời anh thần tượng 3 người đó là: Ca - nhạc sĩ Ngọc Sơn, cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, có lẽ vì vậy nên vị đại gia này mong muốn được giúp đỡ thần tượng của mình trong thời điểm này.

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