Con gái Phi Nhung chia sẻ loạt ảnh HIẾM của mẹ lúc sinh thời, tiết lộ MỚI về việc thay cố ca sĩ chăm sóc cho 23 người em ở Việt Nam

Hậu trường 27/10/2021 13:54

Sau khi mang di ảnh của mẹ đi du lịch một vài nơi, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã lên sóng trực tiếp, tâm sự với khán giả, trải lòng về những biến cố vừa qua.

Sau gần 1 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vẫn chưa thôi bàng hoàng và xót xa cho nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh.

Trưa 27/10, trên Fanpage Phi Nhung bất ngờ có cuộc livestream của con gái cố ca sĩ từ Mỹ. Sau khi mang di ảnh của mẹ đi du lịch một vài nơi, Wendy Phạm đã lên sóng trực tiếp, tâm sự với khán giả, trải lòng về những biến cố vừa qua.

Mở đầu livestream, Wendy đọc những email gửi đến cho mình và mẹ. Cô không khỏi xúc động trước tình cảm của mọi người. Wendy nghẹn ngào nói lời cảm ơn những khán giả quan tâm, yêu mến hai mẹ con trong suốt thời gian qua.

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Con gái Phi Nhung nghẹn ngào đọc những lời nhắn nhủ, động viên của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Sau đó, Wendy chia sẻ một số hình ảnh kỷ niệm của mình cũng như mẹ lúc sinh thời. Rất nhiều thước hình của cố ca sĩ thời trẻ chưa một lần công bố trước công chúng, nay được con gái dần hé lộ.

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Wendy nghẹn ngào chia sẻ hình ảnh mẹ, kế bên là cô lúc còn bé - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong livestream, con gái cố ca sĩ tiết lộ, số lượng hình ảnh của mẹ phải tính bằng thùng, tuy nhiên trong gần 30 phút phát trực tiếp, cô chỉ chia sẻ một vài khoảnh khắc, còn lại để dịp khác. 

Trong loạt ảnh mà Wendy chia sẻ, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của nữ ca sĩ thời trẻ. 

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Nhan sắc không phải dạng vừa của Phi Nhung thời trẻ - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, cuối livestream, Wendy bất ngờ chia sẻ kế hoạch chăm sóc các em nuôi. Cô cho hay khi dịch bệnh không còn căng thẳng sẽ về Việt Nam thăm các em, còn hiện tại vẫn tạm thời để phía nhà chùa lo liệu và chăm sóc.

Trước đó, sau khi tang lễ tại Mỹ của mẹ được hoàn thành, Wendy cũng từng chia sẻ sẽ cùng mọi người bàn bạc để tính toán cho tương lai 23 em nuôi.

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Qua chia sẻ của Thiêng Ngân - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trong ngày cúng thất 4 của mẹ nuôi, nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà cố ca sĩ từ lâu.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung Phi Nhung thời trẻ

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