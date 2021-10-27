Mới đây, sau khi gây chú ý bằng bài viết tiết lộ cuộc sống của Hồ Văn Cường, CĐM bất ngờ phát hiện ảnh Phi Nhung trên trang cá nhân vị đại gia này đã "không cánh mà bay".

Sau thông báo xây nhà, sắm sửa nội thất, thậm chí là tổ chức show ca nhạc cho Hồ Văn Cường, tối qua 26/10, bầu Thụy gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ đăng tải bài viết "bóc trần" về cuộc sống của giọng ca nhí với hàng loạt tình tiết SỐC. Vị đại gia nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Theo đó, ông cho biết Hồ Văn Cường đã bị chèn ép phải đi hát. Khi giọng ca nhí từ chối vì còn nhiều bài tập và sắp đến kỳ thi thì bị "ai đó" dùng thắt lưng đánh. Thậm chí ông bầu còn tiết lộ chuyện này đã xảy ra cách đây 3 năm và được nhiều người chứng kiến.

Cuối bài đăng, bầu Thụy còn mong mọi người đánh giá công tâm là không có chuyện Hồ Văn Cường bạc nghĩa vô ơn như những gì nhiều người đồn đại. Bài đăng gây xôn xao tối qua - Ảnh chụp màn hình Là một trong những người lên tiếng bảo vệ và ngỏ ý đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, không có gì ngạc nhiên khi ông bầu lên tiếng bên vực giọng ca nhí, song những thông tin chưa được kiểm chứng trong bài lại khiến CĐM xôn xao, ngờ vực.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi dòng trạng thái được đăng tải, nhiều người còn vô tình nhận ra hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung được ông bầu này đăng tải trước đó đã "không cánh mà bay". Ông bầu tiết lộ Phi Nhung - Ngọc Sơn- Hồ Văn Cường là thần tượng của mình - Ảnh chụp màn hình Chuyện là, trước đó, bầu Thụy từng đổi ảnh đại diện bằng hình của ca sĩ Phi Nhung và tuyên bố cô là một trong ba nghệ sĩ mà mình thần tượng. Tuy nhiên, hiện tại, bức ảnh này đã không còn trên trang cá nhân của vị đại gia. Ngoài ảnh chụp với gia đình, 'kho' ảnh đại diện của ông bầu đã không còn hình Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Không rõ bầu Thụy đã ẩn đi hay "thẳng tay" xóa nhưng hành động của ông bầu đã khiến dư luận hoang mang và bàn tán không ngừng. Đặc biệt là sau sự xuất hiện "đáng nghi" về "ai đó" trong câu chuyện Hồ Văn Cường bị bạo hành được đăng tải vào tối qua.

Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền Ngay khi bầu Thụy "vén màn bí mật" phía sau cuộc sống hào nhoáng của Hồ Văn Cường, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại thông tin Hồ Văn Cường từng bị "bóc lột" trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tiet-lo-gay-soc-ve-viec-ho-van-cuong-bi-bao-hanh-hinh-anh-co-ca-si-phi-nhung-tren-trang-ca-nhan-cua-bau-thuy-boc-hoi-khong-dau-vet-433303.html