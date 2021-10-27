Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền

Ngay khi bầu Thụy "vén màn bí mật" phía sau cuộc sống hào nhoáng của Hồ Văn Cường, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại thông tin Hồ Văn Cường từng bị "bóc lột" trước đó.

Những ngày vừa qua, từ sau ồn ào tiền cát-xê với công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi. Kể từ khi tuyên bố gia đình sẽ rời khỏi nhà mẹ nuôi, đại gia bầu Thụy nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường trong thời gian sắp tới. Thậm chí, bầu Thụy sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để giúp gia đình Hồ Văn Cường xây nhà, mua nội thất dưới quê. Hành động đẹp của vị doanh nhân này đã khiến công chúng vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ. Bầu Thuỵ sẵn sàng giúp đỡ Hồ Văn Cường sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì nhiều người cũng cho rằng bầu Thụy đang lợi dụng Hồ Văn Cường để câu like, câu view. Thậm chí, ngay cả gia đình nam đại gia cũng thắc mắc vì sao về quyết định tại sao lại muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường thay vì bảo vệ cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, trên trang cá nhân, bầu Thụy đã nêu rõ lý do muốn hợp tác và giúp đỡ giọng ca 2k3. Đại gia bầu Thuỵ chia sẻ: "Mọi người trong gia đình tôi cũng nói là sao tôi không bảo vệ người Mỹ mà đi bảo vệ Hồ Văn Cường. Tôi nói nốt câu chuyện này ra rồi mọi chuyện của Hồ Văn Cường sẽ được hiểu rộng hơn và kết thúc câu chuyện này lại.

Tôi nghe nói có 1 hôm Cường kể với 1 người lớn là quản lý của người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị thi nên em không đi hát được thế là có 1 ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường xong em sợ quá em vẫn đi xong trong chuyến công du đó em kể lại với 1 người lớn. Mà hôm lấy thắt lưng quật có rất nhiều người ở đó chứng kiến câu chuyện đó cách đây hơn 3 năm rồi! Dòng chia sẻ của địa gia bầu Thuỵ nói về lý do muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của đại gia bầu Thuỵ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Rất nhiều người cũng bất ngờ trước câu chuyện mà bầu Thụy kể vì không ngờ Hồ Văn Cường đã từng bị bóc lột như vậy trong khi cậu vẫn đang trong tuổi ăn, tuổi học. Phía dưới phần bình luận bài viết, một tài khoản còn để lại những dòng chia sẻ đáng chú ý khi một số người đào lại đoạn thông tin của một nhân chứng về việc Hồ Văn Cường đã bị "bóc lột" nhiều lần trước đó khi đi diễn.

Nguyên văn chia sẻ của nhân chứng về việc Hồ Văn Cường bị 'bóc lột' gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, chưa rõ thực hư sự việc thế nào nhưng những tiết lộ trên gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng. Mọi động thái của Hồ Văn Cường đều đang được dân tình đặc biệt quan tâm.

Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái LẠ đầy ẩn ý khiến cư dân mạng tò mò Mắc dù không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường nhưng học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái gây chú ý khiến nhiều người quan tâm.

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