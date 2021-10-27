Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền

Hậu trường 27/10/2021 08:33

Ngay khi bầu Thụy "vén màn bí mật" phía sau cuộc sống hào nhoáng của Hồ Văn Cường, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại thông tin Hồ Văn Cường từng bị "bóc lột" trước đó.

Những ngày vừa qua, từ sau ồn ào tiền cát-xê với công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi. Kể từ khi tuyên bố gia đình sẽ rời khỏi nhà mẹ nuôi, đại gia bầu Thụy nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường trong thời gian sắp tới. Thậm chí, bầu Thụy sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để giúp gia đình Hồ Văn Cường xây nhà, mua nội thất dưới quê. Hành động đẹp của vị doanh nhân này đã khiến công chúng vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ.

ho van cuong 1
Bầu Thuỵ sẵn sàng giúp đỡ Hồ Văn Cường sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì nhiều người cũng cho rằng bầu Thụy đang lợi dụng Hồ Văn Cường để câu like, câu view. Thậm chí, ngay cả gia đình nam đại gia cũng thắc mắc vì sao về quyết định tại sao lại muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường thay vì bảo vệ cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, trên trang cá nhân, bầu Thụy đã nêu rõ lý do muốn hợp tác và giúp đỡ giọng ca 2k3. Đại gia bầu Thuỵ chia sẻ:

"Mọi người trong gia đình tôi cũng nói là sao tôi không bảo vệ người Mỹ mà đi bảo vệ Hồ Văn Cường. Tôi nói nốt câu chuyện này ra rồi mọi chuyện của Hồ Văn Cường sẽ được hiểu rộng hơn và kết thúc câu chuyện này lại. 

Tôi nghe nói có 1 hôm Cường kể với 1 người lớn là quản lý của người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị thi nên em không đi hát được thế là có 1 ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường xong em sợ quá em vẫn đi xong trong chuyến công du đó em kể lại với 1 người lớn. Mà hôm lấy thắt lưng quật có rất nhiều người ở đó chứng kiến câu chuyện đó cách đây hơn 3 năm rồi!

Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền - Ảnh 2
ho van cuong 3
Dòng chia sẻ của địa gia bầu Thuỵ nói về lý do muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của đại gia bầu Thuỵ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Rất nhiều người cũng bất ngờ trước câu chuyện mà bầu Thụy kể vì không ngờ Hồ Văn Cường đã từng bị bóc lột như vậy trong khi cậu vẫn đang trong tuổi ăn, tuổi học.

Phía dưới phần bình luận bài viết, một tài khoản còn để lại những dòng chia sẻ đáng chú ý khi một số người đào lại đoạn thông tin của một nhân chứng về việc Hồ Văn Cường đã bị "bóc lột" nhiều lần trước đó khi đi diễn.

Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền - Ảnh 4
 
Trước khi Bầu Thụy 'vén màn sự thật' dân mạng cũng từng xôn xao việc Hồ Văn Cường bị sử dụng làm công cụ kiếm tiền - Ảnh 5
Nguyên văn chia sẻ của nhân chứng về việc Hồ Văn Cường bị 'bóc lột' gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, chưa rõ thực hư sự việc thế nào nhưng những tiết lộ trên gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng. Mọi động thái của Hồ Văn Cường đều đang được dân tình đặc biệt quan tâm.

Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái LẠ đầy ẩn ý khiến cư dân mạng tò mò

Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái LẠ đầy ẩn ý khiến cư dân mạng tò mò

Mắc dù không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường nhưng học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái gây chú ý khiến nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   300 show diễn Hồ Văn Cường 310 đêm diễn của Hồ Văn Cường Bầu Thụy nâng đỡ Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?