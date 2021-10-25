Sửa bài đăng về quản lý cố NS Phi Nhung 12 lần, Bầu Thụy vẫn khẳng định 'chắc nịch' một điều về Hồ Văn Cường

Hậu trường 25/10/2021 10:26

Dù chỉnh sửa bài đăng nhiều lần, Bầu Thụy vẫn được nhiều người ủng hộ bởi một quan điểm "chắc nịch" mà ông giữ vững về Hồ Văn Cường.

Nguyễn Đức Thụy (còn được gọi là Bầu Thụy) là một trong những cái tên gây chú ý nhất thời điểm hiện tại sau khi ông đứng ra cam kết sẽ sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học. Được biết, Bầu Thụy là người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tàn sản lên đến 1 tỷ USD.

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Bài đăng trên trang cá nhân của Bầu Thụy - Ảnh: Chụp màn hình

Vào chiều ngày 24/10 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Bầu Thụy bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh cố NS Phi Nhung đếm tiền rất thành thục với nhiều mệnh giá khác nhau. Qua đó, ông cho rằng quản lý của nữ ca sĩ đã "không có liêm sỉ", vu oan cho Phi Nhung không biết phân biệt được tờ 20 nghìn đồng và 500 nghìn đồng.

Tuy vậy, nhiều netizen đã soi ra được điểm bất thường trong động thái này của Bầu Thụy. Cụ thể, ông đã chỉnh sửa bài viết này đến tận...12 lần.

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Bài đăng bị chỉnh sửa tới 12 lần  - Ảnh: Chụp màn hình

Qua các lần chỉnh sửa, có thể thấy lời lẽ của vị đại gia này dành cho quản lý của cố NS Phi Nhung khá gay gắt. Tuy nhiên, Bầu Thụy vẫn khẳng định rằng Hồ Văn Cường bị oan: "Như này mới biết là mọi việc quản lí Phi Nhung đổ oan lên hết cho Hồ Văn Cường xong rồi trù dập bôi nhọ thằng bé đến hết đường sống".

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Nguyễn Đức Thụy Phi Nhung

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