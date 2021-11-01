Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga lần đâu tiết lộ 'con người thật' của cố ca sĩ Phi Nhung, chỉ một câu nói cũng khiến CĐM ngỡ ngàng

Hậu trường 01/11/2021 10:14

Nghệ sĩ Hồng Nga bày tỏ đôi điều về suy nghĩ, tâm tư của mình về chuyện giới nghệ sĩ gặp nhiều lùm xùm và sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Trở về Việt nam sau thời gian dai sinh sống tại Mỹ, nghệ sĩ cải lương Hồng Nga lân đầu có những trải lòng về những lùm xùm của giới nghệ sĩ trong thơi gian vừa qua.

Chia sẻ trên kênh Youtube của nghệ sĩ Cao Trường Thịnh, Hồng Nga cho hay thời gian ở Mỹ, chứng kiến một vài nghệ sĩ "lay lắt", vướng ồn ào gây náo loạn cõi mạng khiến cô không khỏi đau lòng và nghĩ về cuộc đời hẩm hiu của người làm nghệ thuật. Hồng Nga cũng khẳng định dù bị thiên hạ "lời ra tiếng vào" nhưng bản thân vẫn cố gắng cống hiến vì nghệ thuật.

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Nữ diễn viên có buổi trò chuyện với Cao Trường Thịnh - Ảnh chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Liveshow sắp tới của tôi cũng bị hủy nhưng kệ thôi, tới đâu hay tới đó, việc gì phải lo nghĩ nhiều. Miễn sao tôi còn khỏe, còn hơi để ca là tốt rồi, cứ thế mà ca thôi. Ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Đợt ở Mỹ, tôi tiêm được hai mũi vắc xin rồi, giờ về Việt Nam tiêm thêm hai mũi nữa thành bốn mũi, mà không bị sao hết, cứ tiêm là tiêm. Mọi người bảo sao thì tôi làm vậy. Được cái, tôi tiêm xong hết sức bình thường, không bị sao hết. Nói thật, chỉ có tôi mới dám làm thế chứ chẳng ai dám".

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Phi Nhung ra đi vì COVID-19 - Ảnh: Internet

Cũng trong đoạn clip được nghệ sĩ Cao Trường Thịnh chia sẻ, Hồng Nga bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung. Nói về con người, tính cách của giọng ca Bông Điên Điển lúc sinh thời, Hồng Nga tâm sự: "Tôi cũng biết Phi Nhung vừa qua đời vài tuần trước, buồn lắm. Tội nghiệp Phi Nhung quá, con bé nó cũng hiền lành mà bị như thế. Cuộc đời này vô thường lắm, tối nay ngủ, mai chết lúc nào không biết".

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Hồng Nga xúc động hát lại ca khúc làm nên tên tuổi của Phi Nhung lúc sinh thời - Ảnh chụp màn hình

Theo dòng cảm xúc, nữ diễn viên hát một đoạn của ca khúc "Bậu ơi em đừng khóc" của Phi Nhung với giọng điệu vô cung da diết, đầy sự thương cảm cho nữ ca sĩ tài năng - bạc mệnh.

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ tên 2 con trai, đăng ảnh HIẾM tại sân bay với mẹ khiến CĐM nghẹn ngào: 'Nụ cười hạnh phúc nay lại quá xót xa!'

Con gái cố ca sĩ Phi Nhung lần đầu tiết lộ tên 2 con trai, đăng ảnh HIẾM tại sân bay với mẹ khiến CĐM nghẹn ngào: 'Nụ cười hạnh phúc nay lại quá xót xa!'

Tối muộn ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) Wendy bất ngờ đăng tải 3 tấm ảnh chụp mẹ Phi Nhung và cháu ngoại tại sân bay. CĐM xót xa 'nụ cười tươi ngày ấy giờ còn đâu?'.

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