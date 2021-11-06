Trước khi vướng lùm xùm 'ngâm' tiền từ thiện, sức khỏe của NS Hoài Linh có nhiều điểm 'đáng báo động', em trai ruột tiết lộ một điều gây xót xa

Hậu trường 06/11/2021 08:59

Mới đây, Dương Triệu Vũ đã bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc đứng chung sân khấu với Hoài Linh và bố mẹ. Nam ca sĩ tiết lộ tình trạng sức khỏe của "anh Bốn" lúc bấy giờ khiến CĐM lo lắng.

Từ sau vụ lùm xùm giải ngân tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung, NS Hoài Linh đã gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt. Nam danh hài rút lui khỏi hàng loạt chương trình truyền hình, không làm Youtube hay xuất hiện trước công chúng như trước. 

"Đóng băng" tất cả các trang mạng xã hội, lần gần nhất nam nghệ sĩ lộ diện là trong tang lễ bố ruột tại Việt Nam. Trong ảnh nam danh hài xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, tiều tụy thấy rõ.

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Hoài Linh trong tang lễ bố ruột - Ảnh: Internet

Trước đó, khi lùm xùm mới nổ ra, phía Hoài Linh cho biết trong thời gian dự định đi cứu trợ, sức khỏe của nam nghệ sĩ yếu, Hoài Linh từng có thời gian điều trị ung thư tuyến giáp tại bệnh viện và phải mất thời gian hồi phục rất lâu. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhiều người cho rằng phía Hoài Linh đang tìm lý do để chống chế, biện bạch.

Đến tối ngày 5/11, ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình trong liveshow đã được tổ chức hồi tháng 1/2021. Đáng chú ý, anh còn cho biết về tình trạng sức khỏe của anh trai lúc bấy giờ. Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ viết: "Chưa đầy một năm trước bố còn xem hai anh em con hát. Mà bây giờ chỉ còn kỷ niệm và di ảnh của bố".

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Bài đăng của Dương Triệu Vũ - Ảnh chụp màn hình

Lời chia sẻ chân thành và xót xa của em trai Hoài Linh khiến ai nghe qua cũng xúc động và nghẹn ngào.

Dương Triệu Vũ nói thêm về tình trạng sức khoẻ đáng lo của nghệ sĩ Hoài Linh tại thời điểm tham gia liveshow khiến nhiều người hốt hoảng. Theo lời nam ca sĩ, "Anh Bốn" đã có dấu hiệu mệt khỏi, thanh quản không tốt nhưng vẫn xuất hiện và có buổi biểu diễn ý nghĩa cùng gia đình. "Cảm ơn anh 4 dù sức khỏe không tốt cũng vì bố mẹ và em đã đến Dạ Nguyệt hát trong liveshow của em. Bài hát này phải xuống gần 2 tông nên hơi thấp vì giọng anh 4 không hát cao được trong lúc đó. Em rất biết ơn và yêu thương anh", Dương Triệu Vũ viết.

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Sức khỏe sa sút trầm trọng, nhưng Hoài Linh vẫn có mặt để ủng hộ em trai - Ảnh cắt từ clip

Đến hiện tại, sau khi giải ngân xong tiền từ thiện, Hoài Linh vẫn chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, còn có tin đồn nam danh hài đã về Mỹ với con trai, song đã được người trong cuộc ngầm bác bỏ.

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Từ khóa:   Hoài Linh Dương Triệu Vũ 14 tỷ từ thiện

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