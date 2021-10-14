MXH xôn xao đoạn clip Hoài Linh 'thủ thỉ' 'đêm đêm mình ngắm chị Hằng', CĐM ngỡ ngàng phán ngay 'lời bài hát đã vận vào người'?

Hậu trường 14/10/2021 19:54

Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng lời bài hát đã "vận" vào người Hoài Linh khi "chị Hằng" mà nam danh hài "ngắm mỗi đêm" trong bài hát lại mang đến cho anh nhiều "sóng gió" đến vậy ngoài đời thực.

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng từ khi đăng tải clip trần tình vụ tiền từ thiện, Hoài Linh xuất hiện tiều tụy trong tang lễ của bố ruột. Từ đó đến nay, nam danh hài hoàn toàn "đóng băng" các hoạt động nghệ thuật khiến không ít fan hâm mộ lo lắng.

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Nam danh hài là cái tên đầu tiên bị bà Phương Hằng réo gọi trong 'vườn sao kê' - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên MXH lại bất ngờ xuất hiện đoạn clip hát hò của nam danh hài Hoài Linh trong một buổi tiệc. Tuy nhiên, thời gian diễn ra buổi tiệc này vẫn chưa được dân tình xác minh rằng trước hay sau khi xảy ra ồn ào. Nhưng chi tiết khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao đó chính là "anh Bốn" nhắc đến "chị Hằng".

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Hoài Linh tại một bữa tiệc - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, nam danh hài đã thể hiện bài hát Túp lều lí tưởng, đáng chú ý nhất là câu hát "Ban mai mình ngắm màu hoa/ Đêm đêm mình ngắm chị Hằng" lại vô tình trùng khớp với tên của nữ CEO  "làm mưa làm gió", liên tục réo tên nam danh hài bấy lâu nay.

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Cư dân mạng cà khịa nhiệt liệt - Ảnh: Internet

Mặc dù chỉ là sự trùng hợp bất ngờ trong lời bài hát, song không ít cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng lời bài hát đã "vận" vào người Hoài Linh khi "chị Hằng" mà nam danh hài "ngắm mỗi đêm" trong bài hát lại mang đến cho anh nhiều "sóng gió" đến vậy ngoài đời thực.

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Nhiều người hài hước hỏi Hoài Linh 'không biết bây giờ còn đòi ngắm chị Hằng nữa không' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đây là clip cũ được đào lại để câu view, vì thời điểm hiện tại nam danh hài đang chịu nỗi đau mất mát người thân, đồng nghiệp khi bố ruột và người em thân thiết Phi Nhung vừa mới qua đời. Trước đó, sau khi giải ngân số tiền hơn 14 tỷ, nam danh hài cũng "biệt tăm, biệt tích" khỏi MXH. Hiện đoạn clip này vẫn được cư dân mạng truyền tay nhau vô cùng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

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Trong 2 đợt đoàn ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh đến trao tiền ủng hộ lũ lụt cho người dân tỉnh TT-Huế, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh này đề nghị phối hợp để trao tiền nhưng đoàn không đồng ý.

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Từ khóa:   Hoài Linh bà Phương Hằng Hoài Linh hát

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