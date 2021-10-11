Việt Hương mang một thứ 'ĐẶC BIỆT' đến viếng NS Chí Tài, rơi nước mắt khi nhắc đến 2 người đồng nghiệp Hoài Linh - Phi Nhung

Hậu trường 11/10/2021 08:47

Tối muộn ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), NS Việt Hương đã phát trực tiếp buổi đi thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài trên đất Mỹ cùng với chồng và bà xã của cố nghệ sĩ.

Tối muộn ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), ca sĩ Phương Loan đã đưa 2 người em thân thiết là NS Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đến nghĩa trang gần nhà để thắp hương cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong livestream phát trên fanpage cá nhân, NS Việt Hương lộ diện tiều tuỵ, đôi mắt sưng được che chắn bằng kính râm lộ rõ vẻ buồn và mệt mỏi sau nhiều ngày lo tang sự cho Phi Nhung.

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Ông xã Việt Hương ôm chậu cúc đến phần mộ của cố NS - Ảnh chụp màn hình
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Bà xã bé Heo của cố nghệ sĩ thường xuyên thăm mộ chồng, lau chùi và bầu bạn - Ảnh chụp màn hình

Trong lần đầu tiên viếng mộ phần của NS Chí Tài, Việt Hương xúc động mang theo một chậu cúc và tiết lộ đây là loài hoa cô rất thích nên muốn mang đến để đặt bên di ảnh người anh thân thiết. Nữ nghệ sĩ không kìm được xúc động khi đặt tay lên di ảnh và nói: "Nơi anh nằm đẹp quá, em với mọi người yên tâm rồi. Chị Loan vẫn còn rất đẹp, chị đẹp mà chỉ buồn tôi còn lo chị không đẹp còn tôi buồn là xuống luôn, nổi mụn đầy mặt vì không có ngủ được. Tôi sợ chị Loan buồn nên kêu chị về Việt Nam sống với tôi, nhưng ở đây chị còn có gia đình mà".

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Việt Hương nén đau thương để thắp cho đàn anh nén nhang, đặt bên di ảnh chậu cúc và lọ hoa hướng dương - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp, khi đứng thắp cho đàn anh nén nhang, nữ danh hài đã không kìm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cô nhắc về Phi Nhung và Hoài Linh như đang tâm sự cho người anh quá cố nghe chuyện.

Nữ danh hài nói: "Khi nãy, tôi có thưa với anh Chí Tài là ba anh Hoài Linh đã mất. Việt Hương có ra để đưa để đưa ba anh Linh nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi phải thưa chuyện với anh Tài vì anh và Hoài Linh là 1 cặp diễn chung với nhau". 

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Nghệ sĩ Hoài Tinh tại tang lễ của bố ruột - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó vào hôm 6/10, bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh đã qua đời tại Việt Nam, ông hưởng thọ 85 tuổi. Sau 4 tháng lui về ở ẩn, nam danh hài lần đầu tiên lộ diện để lo tang sự cho đấng sinh thành. Qua loạt ảnh được chia sẻ trên MXH, người hâm mộ không khỏi xót xa khi nam danh hài trông gầy đi thấy rõ.

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Khoảnh khắc xúc động tại sân bay - Ảnh chụp màn hình

Về phần ca sĩ Phi Nhung, Việt Hương cũng không tránh khỏi nghẹn ngào khi kể cho cố nghệ sĩ Chí Tài về sự ra đi đầy xót xa của nữ đồng nghiệp. Vào tối muộn ngày 8/20, sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng, cô đã đích thân ôm tro cốt của Phi Nhung đến Mỹ để trao lại cho gia đình. Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ trao tro cốt cho con gái Wendy làm khán giả không khỏi xót xa. Cả hai đã ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở ngay tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Việt Hương lên tiếng về những lùm xùm của ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm mai táng 0 đồng: 'Không liên quan đến tôi...'

Việt Hương lên tiếng về những lùm xùm của ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm mai táng 0 đồng: 'Không liên quan đến tôi...'

Nữ danh hài Việt Hương đã có buổi livestream để trò chuyện và chia sẻ nhiều vấn đề gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Trong đó, cô có nhắc đến những ồn ào xoay quanh lùm xùm của ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm mai táng 0 đồng.

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Từ khóa:   Việt Hương Chí Tài Phi Nhung

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