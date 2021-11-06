Xem Phi Nhung như em gái ruột, Trizzie Phương Trinh vừa làm thêm một việc cho cố ca sĩ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động

Trizzie Phương Trinh vừa có bài đăng vui mừng thông báo cô đã lên chức bà. Cháu ngoại của cô không ai khác chính là con trai của Wendy Phạm.

Coi Phi Nhung như em ái ruột, Trizzie Phương Trinh từng hứa trước linh vị cố ca sĩ sẽ chăm lo cho con gái Wendy Phạm và khẳng định "rửa oan" cho giọng ca Bông Điên Điển. Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều lại tiếp tục khiến người hâm mộ của Phi Nhung xúc động khi bày tỏ mong muốn nhận cháu ngoại của cố ca sĩ làm cháu của mình. Hai nữ ca sĩ thân thiết như chị em ruột thịt - Ảnh: Internet Trizzie Phương Trinh bày tỏ trên trang cá nhân: "Mình còn đang mơn mởn mà tự nhiên đùng một phát nhảy lên chức bà luôn. Nhưng được làm bà của anh chàng đẹp trai này cũng đáng đó chứ hả?". Theo đó, nữ ca sĩ nhận bé thứ hai của Wendy Phạm làm cháu của mình. Có lẽ vì thương khi bé chưa kịp biết hơi ấm của bà ngoại thì đã mãi mãi rời xa.

Trizzie và cháu ngoại của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Trước đó, con gái ruột của Phi Nhung cũng từng tâm sự: "Con biết con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng hy sinh, con cũng không bao giờ có thể vị tha giống mẹ và lại càng không thể đảm nhận được hết những công việc mẹ đã làm. Con sẽ không như mẹ bởi vì con không hát hay như mẹ, con không có tấm lòng bao dung như mẹ và con không thể nào đẹp bằng mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện của mẹ, những dự định của mẹ còn đang dang dở.

Con hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và gìn giữ những cống hiến của mẹ để nó sống mãi với thời gian. Con mãi yêu mẹ". Gia đình nhỏ của Wendy tại tang lễ mẹ - Ảnh: FBNV Chia sẻ về di nguyện của mẹ, Wendy khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, ngoài ra cô cũng cho biết sẽ thay mẹ chăm sóc cho các em ở Việt Nam để mẹ an lòng nơi xa. Con gái Phi Nhung hiện đã yên bề gia thất bên chồng là người Mỹ gốc Việt. Được biết, anh cũng làm y tá giống vợ. Trong buổi cúng thất thứ 4 mới đây của Phi Nhung, con rể đã quỳ và hứa với mẹ vợ sẽ chăm sóc, yêu thương Wendy thay cho Phi Nhung khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, cảm động.

Con gái Phi Nhung nhớ mẹ đến quặn lòng, hỏi mẹ 3 câu nhưng chẳng bao giờ có lời hồi đáp Trưa ngày 5/11, con gái Phi Nhung đăng tải loạt ảnh 2 mẹ con chụp cùng nhau kèm dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động.

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