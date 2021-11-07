Ngọc Trinh vào thẳng store tậu chiếc đồng hồ từng khiến Thuỷ Tiên gặp cả 'rổ' thị phi cách đây 9 năm

Sau ồn ào mua gương nhái và phải mua lại chiếc gương hàng thật để check-in, độ tín nhiệm dùng hàng hiệu của Ngọc Trinh bị suy giảm ít nhiều. Mới đây, chân dài quê Trà Vinh tiếp tục gây chú ý khi vào thẳng store mua trang sức.

Tại đây, "nữ hoàng nội y" khoe ảnh check-in với cả combo khuyên tai, nhẫn, vòng cổ, đồng hồ. Trong đó, đồng hồ là món đồ được fan chú ý nhất vì đây là chiếc đồng hồ Công Vinh từng mua tặng Thủy Tiên cách đây 9 năm. Đây là mẫu đồng hồ Serpenti Tubogas nổi danh của Bvlgari. Mức giá niêm yết chính hãng là 18.600 euro (khoảng gần 500 triệu đồng). Còn nhớ cách đây 9 năm, Thủy Tiên gặp loạt thị phi.

Năm 2012, Thủy Tiên gây chú ý khi trưng diện chiếc đồng hồ Serpenti Tubogas 7 Coil như chiếc vòng hình con rắn quấn 7 vòng quanh bắp tay khi tham gia một sự kiện. Mặt đồng hồ được đúc hoàn toàn bằng bạc và đính 119 viên kim cương loại 0.82. Trên viền cũng đính 38 viên, trên mặt là những viên kim cương nhỏ xíu.

Thủy Tiên gặp thị phi vì chiếc đồng hồ này cách đây 9 năm.

Đây là món quà mà Công Vinh dành tặng Thủy Tiên với giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Khi đó, cả hai chưa kết hôn nên việc cầu thủ xứ Nghệ mua món quà đắt đỏ tặng vị hôn thê gây chấn động truyền thông.

Được biết, chiếc đồng hồ có giá trị thực tại thời điểm đó chỉ khoảng hơn 3,5 tỷ. Nhưng để có hàng sớm vị hôn thê, Công Vinh đã phải chi thêm gần 500 triệu nữa.

Tuy nhiên, cư dân mạng sau đó đã bóc mẽ rằng chiếc đồng hồ không có giá 4 tỷ như đồn đoán. Lịch sử các đồng hồ của thương hiệu mà Thủy Tiên đang sử dụng, chưa có chiếc đồng hồ nào trị giá trên 100.000 USD (tức 2 tỷ đồng và bằng khoảng 1 nửa giá trị mà phía nữ ca sĩ công bố), mẫu đồng hồ này là hàng limited (chỉ có vài chục chiếc trên toàn thế giới), lương của Công Vinh không quá khủng và gia cảnh ở quê của chàng cầu thủ cũng vẫn còn khó khăn.

Thực tế Thủy Tiên không hề tuyên bố giá trị chiếc đồng hồ ấy bao nhiêu tiền. Tất cả giá trị món đồ đều do cư dân mạng và truyền thông suy đoán.

“Mệt thật là mệt, hôm họp báo…mình chưa bao giờ mở miệng nói câu nào rằng đồng hồ này 4 tỷ hay 3 tỷ rưỡi cả và cũng chẳng thân thiết đến mức tâm sự nhưng chuyện riêng tư như thế. Họ chụp hình và gọi điện lên hãng kiểm tra mới biết giá cả, thông tin ai đã đặt hàng.

Nhưng tại sao lại không viết trung thực mà cứ cố nhồi nhét vào đầu độc giả là mình tự khai và tự khoe mẽ? Mình đã trả lời ai bao giờ đâu? Lạ thật, mình chỉ đơn giản là mang một món quà của người yêu tặng và sau khi mọi người biết giá của món đồ đó thì mình bị chửi, bị mỉa mai?, Thủy Tiên từng viết.