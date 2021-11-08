Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào?

Hậu trường 08/11/2021 16:29

Phản ứng của Quỳnh Thư được dân tình đặc biệt quan tâm sau ồn ào tình cảm gây bão mạng thời gian qua.

Ngọc Trinh và Quỳnh Thư vốn là đôi bạn thân thiết. Cả hai đã chơi chung được 16 năm, gắn bó từ những ngày mới bước chân vào làng mẫu. Khi Quỳnh Thư vướng ồn ào tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Ngọc Trinh không có động thái trên mạng xã hội.

Khi sự việc được các bên liên quan lên tiếng, lùm xùm tình cảm cũng dần "hạ nhiệt", Ngọc Trinh lại "gây sóng gió nhẹ" khi nêu đạo lý yêu đương.

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào? - Ảnh 1
Ngọc Trinh và Quỳnh Thư. 

 

Trong bài dăng ngày 8/11, Ngọc Trinh nêu đạo lý yêu đương đồng thời "tag" (gắn thẻ) cô bạn Quỳnh Thư vào bài viết. 

"Thiên Bình khi thích và khi yêu chỉ có thể dùng một câu nói để hình dung mà thôi. Không thể nào phù hợp hơn đó là câu nói: 'Bắt đầu từ vẻ bề ngoài, níu chân bởi tài năng và ở lại bởi nhân phẩm. Họ có khi lanh lợi, dễ thương nhưng cũng có lúc nhõng nhẽo tuỳ hứng. Nhưng bạn nhất định phải hiểu khi họ nhõng nhẽo hay ghen tuông với bạn mới là lúc họ yêu bạn thật lòng", Ngọc Trinh viết.

Được biết, Thiên Bình là cung hoàng đạo của cả Ngọc Trinh và Quỳnh Thư. Được cô bạn thân tag, Quỳnh Thư liền hia sẻ lại clip này lên trang cá nhân của mình với biểu hiện đồng tình với quan điểm bài viết. 

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào? - Ảnh 2
Quỳnh Thư liền share lại clip của cô bạn thân. 
Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào? - Ảnh 3
Quỳnh Thư và lùm xùm tình cảm với chồng người ta. 

 

Trước đó, khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết:  "Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".

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