Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây

Hậu trường 08/11/2021 21:04

Thông tin Chi Pu sang Mỹ học diễn xuất khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 8/11, Chi Pu đăng tải hình ảnh tham gia một lớp học ở Mỹ thu hút sự chú ý của khán giả. Cựu hot girl tiết lộ, cô đang học lớp diễn xuất của một giáo viên nổi tiếng. "Được tham gia lớp học diễn xuất của cô Joey. Đây là một cơ hội tuyệt vời khi được trở thành học trò của cô", Chi Pu hào hứng viết. 

Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây - Ảnh 1
Chi Pu học lớp diễn xuất khiến nhiều người bất ngờ.

 

Thông báo của giọng ca Talk to me khiến nhiều người ngạc nhiên và bất ngờ. Trước đó, Chi Pu từng gây "bão" dư luận khi tuyên bố muốn trở thành ca sĩ. 

Trong đoạn clip đăng tải vào năm 2017, Chi Pu đã chia sẻ công khai quá trình tập luyện để chính thức bước vào sự nghiệp ca hát. 

"Chi đã liên hệ với một cô giáo cũng khá là nổi tiếng để tập hát những ngày đầu tiên cho mình. Không may là, có thể do mình không giỏi, mình chưa biết gì về âm nhạc cả, không biết phải luyện giọng ra sao.

Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây - Ảnh 2
Chi Pu từng đi học thanh nhạc. 

 

Thế là cô dạy mình được hai ngày cô nản luôn. Sau ngày thứ 2 cô mới nói là thôi nhé, không học nữa nhé. Mình cũng thấy khó hiểu, mình không biết vì sao cô lại nói thế. Lúc đó cô đuổi rồi cũng chỉ biết đi về thôi. Chi có suy nghĩ trong đầu rằng mình kém đến mức phải để bị đuổi học. Trong đời chưa bao giờ bị đuổi học cả. Mà mới đi học được 2 ngày đã bị đuổi. Cảm thấy là...", cô chia sẻ.

Sau tất cả những gian nan gặp phải, Chi Pu thừa nhận: "Có lẽ Chi Pu là một người rất thích chinh phục nên những cái đó không làm khó Chi nhiều. Từ những thở dài của thầy, hay lời mắng của thầy, hay những lúc tức giận bản thân vì sao mình không làm được, thì đó lại là lúc Chi nhiều năng lượng nhất và nôn nóng nhất, muốn thể hiện nhất.

Sau những cảm giác đó thì luôn là những ngày Chi dồn năng lượng để tập luyện cũng như cố gắng nhiều nhất".

Ngoài học diễn xuất,  Chi Pu còn đang theo học ngành Digital Marketing tại 1 trường nổi tiếng dành cho các doanh nhân ở Mỹ. 

Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây - Ảnh 3
Chi Pu ở Mỹ.

 

Đầu tháng 10/2021, Chi Pu bất ngờ chia sẻ thông tin sang Mỹ du học khiến dân tình ngơ ngác ngỡ ngàng. Nhiều người đồn đoán Chi Pu sang nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng âm nhạc. Tuy nhiên, cô lại tiết lộ đang theo học ngành Digital Marketing.

Thông tin được người đẹp 9X tiết lộ trên Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ đăng tải thư mời nhập học và thông báo: "Dành cho những người đã hỏi tôi đang học gì. Hôm nay là buổi đầu tiên đến lớp, mong may mắn".

Được biết, ngôi trường Chi Pu du học là nơi dạy các doanh nhân và chuyên gia kinh doanh các kỹ năng công nghệ thực tế có tiếng ở Mỹ.

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Từng khá thân thiết nhưng giờ đây bộ ba lại vướng vào mối quan hệ rối rắm.

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