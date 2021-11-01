Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên!

Hậu trường 01/11/2021 20:23

Từng khá thân thiết nhưng giờ đây bộ ba lại vướng vào mối quan hệ rối rắm.

Chiều ngày 1/11, cư dân mạng bỗng "đào mộ" lại khoảnh khắc cực hiếm siêu hot trong quá khứ của Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thùy Linh.

Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên! - Ảnh 1
Bức ảnh "huyền thoại" không ai muốn nhìn lại.

 

Cả 3 đều là hot girl, diễn viên đời đầu và có khoảng thời gian liên tục đồng hành ở nhiều sự kiện. Tới nay, mỗi người đều có lối đi riêng, đạt được những thành tựu nhất định trong con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả ba người lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Trong khi Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò với tình cũ Quỳnh Anh Shyn - lý do khiến tình bạn của hai sứt mẻ và không nhìn mặt nhau thì Hoàng Thùy Linh lại có mối quan hệ thân thiết với Gil Lê. Gil Lê và Chi Pu từng có khoảng thời gian vướng tin đồn tình ái.

Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên! - Ảnh 2
Bình luận của cư dân mạng.

 

Dưới phần bình luận, nhân vật trong truyền thuyết "người yêu cũ" đã liên tục bị gọi tên. Hiện tại, bức ảnh này trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng và được netizen bàn luận xôn xao.

Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên! - Ảnh 3
Tình bạn của Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn "đã toang" vì nghi vấn yêu lại bồ cũ của bạn thân.
Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên! - Ảnh 4
Hoàng Thùy Linh và Chi Pu từng chung khung hình thân thiết thế này.

 

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