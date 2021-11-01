Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai?

Hậu trường 01/11/2021 19:54

Thông tin về Hoa hậu này được cư dân mạng quan tâm.

Sáng 1/11, mạng xã hội xôn xao tin Hoa hậu Đại dương - Đặng Thu Thảo vướng nghi vấn ly hôn chồng doanh nhân. Cụ thể, nàng hậu ẩn ý về một chặng đường mới, cuộc sống mới hoàn toàn và chỉ có 3 mẹ con. Ngay lập tức cư dân mạng tỏ ra vô cùng hoang mang và bất ngờ khi cô không còn nhắc tới ông xã.

Đặng Thu Thảo viết: "3 mẹ con bắt đầu cuộc sống mới, nơi mới, mọi thứ đều mới và xuất phát từ con số âm! Nhưng không gì là không thể. Cảm ơn những người thân yêu, không nghĩ sẽ có lúc phiền mọi người nhiều đến vậy. Trân trọng và khắc ghi".

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 1
Đặng Thu Thảo và chồng.

 

Sau khi tin đồn Đặng Thu Thảo ly hôn nổ ra, chị ruột hoa hậu có phản hồi báo chí vào chiều 1/11.

Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo - xác nhận thông tin lan truyền là đúng sự thật. Chị Trang còn khẳng định "đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay".

Không chia sẻ quá sâu về đời tư em gái và chồng cũ, chị Trang cho biết khi cần phải lên tiếng thì Đặng Thu Thảo sẽ đứng ra trả lời truyền thông.

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 2
Hoa hậu Đặng Thu Thảo. 

 

Đặng Thu Thảo sinh năm 1994, quê Cần Thơ. Cô được nhiều người biết tới khi đăng quang Hoa hậu Đại dương vào năm 2014. Vì trùng cả họ lẫn tên với Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo, chân dài Cần Thơ được chú ý hơn.

Sau khi đăng quang, Thu Thảo hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên và người mẫu. Cô đã tham gia nhiều show diễn tại TPHCM và được khán giả biết tới qua các phim truyền hình như: Người Thương Kẻ Nhớ, Hot Girl Làm Vợ,...

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 3
Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014.

 

Năm 2017, Đặng Thu Thảo vướng ồn ào mâu thuẫn với BTC Hoa hậu Đại dương. Thậm chí, cô còn gây sốc khi tuyên bố trả lại vương miện. Cụ thể, Đặng Thu Thảo cho rằng BTC đã không tôn trọng cô vì không được lên sân khấu thực hiện nghi thức trao vương miện cho Tân Hoa hậu. Chính vì thế, Đặng Thu Thảo quyết định trả lại danh hiệu này.

Tháng 11/2018, Thu Thảo lên xe hoa với bạn trai doanh nhân là Trần Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò. Sau đó, người đẹp cũng hạn chế xuất hiện, hoạt động trong showbiz mà dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Cuối năm 2020, cô hạ sinh cặp song sinh kháu khỉnh và chăm chỉ, tập trung vào kinh doanh. 

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 4

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 5

Cô từng xảy ra mâu thuẫn với BTC.

Đặng Thu Thảo và vị hôn phu đã có khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu trước khi chính thức về chung một nhà và xây dựng tổ ấm. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại phim trường "Hồn Lụa". Sau đó, Đặng Thu Thảo và ông xã đã nảy sinh tình cảm và gắn bó đến hiện tại.

Trước khi kết hôn, Đặng Thu Thảo và chị gái nảy sinh mâu thuẫn. Chia sẻ trên báo chí, nàng hậu cho biết: "Chị Hai nghĩ tôi bị bạn trai xúi giục nên đối xử không tốt với chị. Hai chị em tôi đến giờ vẫn mâu thuẫn, không gỡ ra được".

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 6
Đặng Thu Thảo và chị gái từng xảy ra xích mích nhưng sau đó đã giải quyết ổn thỏa.

 

Nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai chị em là do Thuỳ Trang xích mích với bạn trai của Thu Thảo. Thu Thảo có tham gia một bộ phim do bạn trai sản xuất. Trong khi phim đang bị trễ tiến độ thì Thùy Trang vẫn nhận show cho em gái, dẫn đến việc đôi bên không thống nhất được với nhau về lịch quay.

Sau khi mâu thuẫn với chị gái, Thu Thảo đã quyết định tách ra tự lập vì "muốn mình trưởng thành hơn và không muốn dựa dẫm vào chị nữa". Điều này khiến cho Thùy Trang nghĩ rằng em gái bị bạn trai xúi giục, tác động gây chia rẽ, không còn nghe lời mình. Thu Thảo cho biết, cô đã chủ động giảng hòa với chị nhưng không thành. 

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 7

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 8

Nàng hậu trùng tên với một Hoa hậu đình đám showbiz Việt vướng tin đồn ly hôn chồng sau 3 năm cưới là ai? - Ảnh 9

Đặng Thu Thảo cho biết sự việc này đã diễn ra khá lâu. Cô không nghĩ những phút trải lòng của mình lại khiến cho câu chuyện đi quá xa so với thực tế. Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và chị gái vẫn bình thường.

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