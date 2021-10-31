Ly thân từ đầu năm, chồng Diệp Lần Anh xuất hiện lần cuối cùng vợ là khi nào?

Đức Phạm xuất hiện lần cuối trong bức ảnh chụp chung cùng vợ khi Diệp Lâm Anh lên tiếng khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc vào tháng 8 vừa qua.
- Diệp Lâm Anh làm điều đặc biệt này cho hai con giữa lúc chồng lên tiếng thừa nhận đang ly thân
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Sau nhiều lần rộ tin đồn trục trặc hôn nhân, chiều 31/10, Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh đã lên tiếng xác nhận cả hai ly thân từ tháng 1/2021. Hiện tại, cả hai đang trong giai đoạn giải quyết những thủ tục để đi đến quyết định cuối cùng hợp lý nhất.
"Bản thân tôi rất mong kết thúc những tin đồn không đúng sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, người thân và bạn bè của tôi", chồng Diệp Lâm Anh cho biết.
Sau khi Đức Phạm lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ, nhiều người tò mò không biết, lần cuối anh xuất hiện cùng vợ là khi nào. Lục lại trang cá nhân của Diệp Lâm Anh, lần cuối cô đăng ảnh cùng chồng là khi lên tiếng phủ nhận chuyện hôn nhân trục trặc vào tháng 8 vừa qua.
Thời điểm đó, Diệp Lâm Anh vẫn khoe ảnh bên chồng thiếu gia và các con, một mực phủ nhận và cho biết bản thân đang có cuộc sống hạnh phúc. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô khoe ảnh bên ông xã sau hơn nửa năm.