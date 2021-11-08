Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá

Hậu trường 08/11/2021 22:13

Trường Giang và Trấn Thành gặp sự cố dở khóc dở cười vì bị tụt quần khi chơi Running Man Việt.

Running Man Việt mùa 2 là chương trình thực tế hấp dẫn nhất hiện nay. Trường Giang là người luôn chiếm spotlight của chương trình mỗi khi lên sóng vì gặp nhiều sự cố dở khóc dở cười. Trong tập mới nhất, khi thực hiện thử thách "Con đường rin rít", ông xã Nhã Phương gặp sự cố bị quần tụt vì lăn qua vùng băng keo.

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 1

Trường Giang bịt mắt thực hiện thử thách khi diện đồ ngủ. 

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 2

Vì lăn qua vùng băng keo khiến quần danh hài... bị tụt. 

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 3

Trường Giang chạy "mất dép" để lại "bãi chiến trường"

Trước Trường Giang, Trấn Thành là người thường bị đàn em nhắm đến khi tham gia thử thách. Hậu quả là ông xã Hari Won bị chọc phá đến nỗi tụt mất quần. 

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 4

Trấn Thành bị Kelvin Khánh kéo quần. 

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 5

Chỉ trong phút chốc, quần của Trấn Thành đã bị đàn em lột khỏi cơ thể. 

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 6

Anh còn cố giật lại quần để mặc ở dưới nước.

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 7

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 8

Nam MC nhiều lần bị đàn em chọc phá kéo tụt quần.

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 9

Trường Giang gặp sự cố bị tụt quần vẫn chưa 'nhọ' bằng Trấn Thành khi bị đàn em chọc phá - Ảnh 10

Trên sân khấu Ơn giời, anh cũng trở thành nhân vật bị đàn em trêu chọc. 

 

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