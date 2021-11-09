'Cô Xuyến' 4 đời chồng khuyên Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo: 'Hãy buông bỏ đi'

Sự nghiệp thành công nhưng diễn viên Hoàng Yến khá lận đận trong cuộc sống hôn nhân. Cô đã trải qua 4 lần kết hôn nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Cách đây không lâu, diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung gây tổn thương mũi nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao.

Diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976) được khán giả biết đến qua những vai diễn điệu đà, lẳng lơ trong những bộ phim như: "Đi qua bóng tối", "Chủ tịch tỉnh"… Sau vai diễn "cô Xuyến"trong phim "Về nhà đi con", Hoàng Yến được khán giả gọi bằng tên nhân vật thay vì tên thật.

Trải qua những lần đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Yến dùng sự lạc quan, phóng khoáng nhìn về chuyện đã qua. Nữ diễn viên từng tiết lộ, việc lấy 4 chồng là một điều tuyệt vời của mình, hơn hết, cô dám yêu và cũng dám buông bỏ.

Trong bài phỏng vấn gần đây với tờ Tổ Quốc, Hoàng Yến gây chú ý khi đưa ra quan điểm hôn nhân. Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" khẳng bản thân cô chưa bao giờ cổ súy cho việc ly hôn. Tuy nhiên, theo Hoàng Yến phụ nữ luôn tỉnh táo phân tích về mặt được – mất khi duy trì hôn nhân hoặc lúc từ bỏ.

Nữ diễn viên trải qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân.

Hoàng Yến thừa nhận, cô cũng từng có một khoảng thời gian hi sinh cho chồng, cho con nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó. Ngoài ra, nữ diễn viên còn gửi lời khuyên đến Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo – người vướng ồn ào ly hôn gần đây.

“Nếu là người thân của bạn hoa hậu đó, tôi sẽ khuyên em ấy hãy bình thản, buông bỏ đi. Đừng dùng từ “hi sinh” trong hoàn cảnh này nữa, bởi nói mình hi sinh nghĩa là mình vẫn còn chấp niệm, vẫn đòi hỏi người khác phải ghi nhận. Chúng ta hãy xem như mình đã cho đi và đừng tiếc nuối, oán trách gì nữa cả", Hoàng Yến cho biết.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng cũ.

Nói về mối quan hệ với những người chồng cũ, Hoàng Yến cho biết, cô cắt đứt hoàn toàn, thậm chí là không nhận tiền trợ cấp nuôi con.

“Đã đường ai nấy đi, "người còn không tiếc thì tiếc gì cái răng sâu", nếu không giữ được nhau rồi thì dăm ba triệu, mươi triệu 1 tháng để nuôi con có là cái gì? Tôi không thích việc phải chia nhau để nuôi con, nghe nó chua xót lắm!

Hoàng Yến không nhận trợ cấp từ chồng cũ.

Bản thân mình có đòi hỏi, có trách móc cũng chẳng được gì! Tôi nghĩ rằng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn. Nếu bố của các con muốn chu cấp, muốn hỗ trợ các con, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản”, nữ diễn viên 7X tiết lộ.