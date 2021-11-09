Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung'

Hậu trường 09/11/2021 21:20

Trấn Thành và BB Trần cùng nhau vui đùa, "quẩy cực sung" khi hội ngộ tại một chương trình.

Trấn Thành và BB Trần từng vướng tin đồn "cạch mặt" vì không xuất hiện cùng nhau dù trước đó rất thân thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

Chiều tối 9/11, khi hội ngộ chung trong một chương trình, động thái của Trấn Thành và BB Trần đã đập tan tin đồn "cạch mặt". Trên mạng xã hội, BB Trần chia sẻ loạt ảnh chụp chung với Trấn Thành kèm lời nhắn:  "Chúng ta lại về một team rồi". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đứng trên cùng một sân khấu sau khoảng thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 1

Trấn Thành và BB Trần hội ngộ cười nhắng nhít vui vẻ thế này đây. 

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 2

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 3

Cả hai thi nhau "tấu hài" trêu chọc khán giả. 

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 4

Trong ảnh, cả hai liên tục cười đùa cũng như làm trò nhằm "tấu hài" cho khán giả xem. Có thể thấy, Trấn Thành và BB Trần không có khúc mắc nào phía sau.

Trước đó, khi rộ lên nghi vấn nghỉ chơi do ít xuất hiện cùng Trấn Thành, BB từng chia sẻ: "Anh Thành có rất nhiều bạn chứ không riêng gì tôi với Hải Triều. Anh ấy là bạn của mọi nhà mà, vì tính anh rất tốt, quan tâm bạn bè nên được nhiều người thương. Chúng tôi không có gì gọi là rạn nứt cả, vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hoặc bình luận Facebook qua lại, vẫn bình thường mà".

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 5

Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung' - Ảnh 6

Trấn Thành và BB Trần có mối quan hệ thân thiết.

Không những vậy, trong một chương trình, Trường Giang cũng từng tiết lộ Trấn Thành như bị "nghiện" BB Trần và Hải Triều, bởi dù có bận rộn cách mấy, thì anh cũng thường xuyên rủ rê đàn em đi ăn khuya. Như vậy, sau tất cả đồn đoán thì Trấn Thành và BB Trần vẫn là bộ đôi anh em thân thiết. 

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm "cháy khét lẹt" MXH

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm "cháy khét lẹt" MXH

Chân dài An Giang khoe loạt ảnh sexy "sương sương" thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   trấn thành bb trần trấn thành bb trần cạch mặt trấn thành bb trần hội ngộ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?