Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung'

Chiều tối 9/11, khi hội ngộ chung trong một chương trình, động thái của Trấn Thành và BB Trần đã đập tan tin đồn "cạch mặt". Trên mạng xã hội, BB Trần chia sẻ loạt ảnh chụp chung với Trấn Thành kèm lời nhắn: "Chúng ta lại về một team rồi". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đứng trên cùng một sân khấu sau khoảng thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.

Trấn Thành và BB Trần từng vướng tin đồn "cạch mặt" vì không xuất hiện cùng nhau dù trước đó rất thân thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

Cả hai thi nhau "tấu hài" trêu chọc khán giả.

Trong ảnh, cả hai liên tục cười đùa cũng như làm trò nhằm "tấu hài" cho khán giả xem. Có thể thấy, Trấn Thành và BB Trần không có khúc mắc nào phía sau.

Trước đó, khi rộ lên nghi vấn nghỉ chơi do ít xuất hiện cùng Trấn Thành, BB từng chia sẻ: "Anh Thành có rất nhiều bạn chứ không riêng gì tôi với Hải Triều. Anh ấy là bạn của mọi nhà mà, vì tính anh rất tốt, quan tâm bạn bè nên được nhiều người thương. Chúng tôi không có gì gọi là rạn nứt cả, vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hoặc bình luận Facebook qua lại, vẫn bình thường mà".

Trấn Thành và BB Trần có mối quan hệ thân thiết.

Không những vậy, trong một chương trình, Trường Giang cũng từng tiết lộ Trấn Thành như bị "nghiện" BB Trần và Hải Triều, bởi dù có bận rộn cách mấy, thì anh cũng thường xuyên rủ rê đàn em đi ăn khuya. Như vậy, sau tất cả đồn đoán thì Trấn Thành và BB Trần vẫn là bộ đôi anh em thân thiết.