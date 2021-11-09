H'Hen Niê diện jumpsuit xanh neon cực nổi bật nhưng bị stylist bóc mẽ bộ đồ chắp vá, bục luôn cả chỉ

Ngồi ghế nóng làm HLV, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 không ngại bóc mẽ sự thật bộ trang phục cô mặc gây xôn xao mạng xã hội.

Ngồi ghế nóng chương trình "The Next Face Vietnam" mùa 1 với cương vị HLV, H'Hen Niê chiêu đãi fan với những bộ đồ đầy màu sắc.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khoe loạt ảnh diện jumpsuit xanh neon cực nổi bật thu hút sự chú ý của khán giả. Hình tượng mới cá tính, nổi loạn, ấn tượng của Hoa hậu 9X được fan tấm tắc khen ngợi.

Bộ đồ giúp H'Hen Niê ghi điểm trong mắt khán giả.

Tuy nhiên, chưa kịp trầm trồ khen ngợi, stylist của H'Hen Niê ngay lập tức bóc mẽ. Đăng sau bộ đồ tưởng chỉn chu lại khá ... lôm côm, phần eo bục luôn cả chỉ và phải khâu lại. Không rõ vì nàng hậu hoạt động mạnh đến bục cả đồ hay vì muốn siết lại trang phục cho vừa với cơ thể mà HHen Niê và ekip phải dùng đến giải pháp "tạm bợ" như thế này.

Tình hình thực tế của bộ đồ khiến fan "ố á" vì ngạc nhiên.

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