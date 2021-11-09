Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ

Hậu trường 09/11/2021 22:15

Đáp lại đàn anh, Ngô Kiến Huy cũng gọi ông xã diễn viên hài Thu Trang là "tỷ" khiến dân mạng được phen bất ngờ.

Trong showbiz Việt không thiếu những hội bạn thân là nữ giới. Tuy nhiên, nếu tính bộ ba nam diễn viên chơi thân nhất không thể không kể đến nhóm bạn Tiến Luật - Ngô Kiến Huy - Huỳnh Phương. Vì quá thân thiết, những sao Việt này có có cách gọi tên riêng không hề "đụng hàng" với bất cứ ai.

Cách đây ít giờ, Tiến Luật khoe ảnh chụp màn hình tin nhắn Ngô Kiến Huy đi xin xỏ đồ ăn tẩm bổ sau khi kết thúc chuyến đi quay dài ngày ở Phú Quốc thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cách xưng hô của Tiến Luật - Ngô Kiến Huy mới khiến netizen giật mình.

Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ - Ảnh 1
Tin nhắn của Tiến Luật và Ngô Kiến Huy.

"Đang lim dim thì con bé em nhắn tin tỉnh ngủ. Đi luôn đi sao lại về làm gì?", ông xã Thu Trang viết. Cách Tiến Luật gọi Ngô Kiến Huy là "con bé" khiến ai nấy giật mình. Một cư dân mạng thấy vậy liền hỏi: "Sao lại gọi là con bé vậy chú Luật?".

Trước thắc mắc của fan, Tiến Luật bè giải thích: "Đối với chú thì người ấy mãi là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt". Câu trả lời của Tiến Luật cho thấy cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Về phía Ngô Kiến Huy, anh cũng gọi Tiến Luật với một cái tên bất ngờ không kém "tỷ".

Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ - Ảnh 2
Khi fan thắc mắc, Tiến Luật bèn giải thích ngay.
Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ - Ảnh 3
Đáp lời, Ngô Kiến Huy cũng gọi đàn anh là "tỷ".

 Trước đó, Tiến Luật còn "cà khịa" khi đăng đàn “bóc phốt” Huỳnh Phương và Ngô Kiến Huy chiêu trò trốn trả tiền ăn. "Miệng lưỡi thật đáng sợ, tôi sợ ai khen mà dồn dập lắm nha: 'Anh dạo này ốm', 'Anh mặc đồ ra chất lắm', 'Cái túi ở đâu mà đẹp vậy', 'Anh ở đâu em qua chở đi ăn'. Rồi ăn xong tính tiền thì một đứa cầm điện thoại, một đứa bỏ quên bóp trong xe. Mấy lần trước ngại đưa hình ảnh lên, lần này thì thẳng luôn. 2 thanh niên hay 'quên' nhất hệ mặt trời nha. Sáng mai rủ cà phê anh nói trước là anh quên bóp ở nhà đó", anh dí dóm trêu hai đàn em. 

Sang ngày hôm sau, Tiến Luật bè sang quán cafe của Ngô Kiến Huy để "ăn bù": "Lấy lại những thứ đã mất, anh sẽ còn qua nhiều lần nhé Ngô Kiến Huy (Lê Thành Dương)".

Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ - Ảnh 4
Cả ba nhiều lần troll nhau cực hài.
Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ - Ảnh 5
Bộ ba sao nam thân thiết trong showbiz. 

Không chỉ chơi thân, Tiến Luật - Ngô Kiến Huy - Huỳnh Phương còn hùn vốn cùng nhau mở một thẩm mỹ viện vào năm 2020. 

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