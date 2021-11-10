Thuý Nga 'tiếp sức' cho Wendy thực hiện các công việc thiện nguyện còn dang dở theo di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung

Thúy Nga gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng đã quyên góp ủng hộ ca sĩ Phi Nhung.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng với gia đình, bạn bè và người hâm mộ vẫn cảm thấy thương tiếc, xót xa. Mới đây, trong buổi cúng thất thứ 6 của giọng ca Bông điên điển, nghệ sĩ Thúy Nga đã đến thăm con gái ruột của Phi Nhung và thắp cho nữ ca sĩ nén nhang.

Nghẹn ngào trước sự ra đi của bạn, Thuý Nga cũng chia sẻ lại câu chuyện có người quen vô cùng mến mộ tiếng hát của Phi Nhung nên ngày hay tin nữ ca sĩ mất, đã gửi mua hoa và nhờ thắp cho cô một nén nhang. Đồng thời, nữ nghệ sĩ hài Thuý Nga cũng công khai số tiền mạnh thường quân đã quyên góp cho cố ca sĩ để thực hiện những di nguyện còn dang dở.

Thuý Nga công khai số tiền quyên góp cho cố ca sĩ để thực hiện công việc thiện nguyện dang dở - Ảnh: Chụp màn hình

Thúy Nga bộc bạch: " Quay qua quay lại mà đã 6 tuần thất của ca sĩ Phi Nhung rồi đấy. Chủ nhật tuần này nữa là tuần thất thứ 7 cuối cùng của Phi Nhung rồi mọi người ơi! Xin hướng nguyện cho nữ ca sĩ siêu thoát về với Phật. Sẵn đây Thúy Nga cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú và các bạn của Thúy Nga trong đợt tang lễ vừa rồi đã nhờ Nga chuyển giúp tiền cho Wendy Phạm thực hiện thiện nguyện tiếp tục".

Nghệ sĩ Thuý Nga đến thắp nhang qua Phi Nhung và trao số tiền quyên góp được cho Wendy - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ, bạn bè đã chuyển cho Thuý Nga tổng cộng 2.100 USD để quyên góp cho cố ca sĩ Phi Nhung và số tiền này sẽ được trao lại cho Wendy Phạm để tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện còn dang dở theo di nguyện của cố ca sĩ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-tiep-suc-cho-wendy-thuc-hien-cac-cong-viec-thien-nguyen-con-dang-do-theo-di-nguyen-cua-co-ca-si-phi-nhung-435458.html