Em trai ruột tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng thất thứ 6 cho Phi Nhung, lời nhắn nhủ với chị gái khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 09/11/2021 11:28

Mới đây, trên trang cá nhân, em trai ruột Phi Nhung - đã đăng tải bài viết chia sẻ về lần cúng thất thứ 6 của cố ca sĩ khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, em trai ruột Phi Nhung - đã đăng tải bài viết chia sẻ về lần cúng thất thứ 6 của cố ca sĩ. Nhìn mâm cơm cúng của người em trai tự tay chuẩn bị, nhiều netizen đã không  giấu nổi xúc động. 

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 Mâm cơm cúng thất thứ 6 của Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 

Theo đó, em trai Phi Nhung cho biết chị gái là tấm gương để mình noi theo bởi "chị luôn vượt qua nghịch cảnh để sống tốt đẹp hơn". Em trai cũng bày tỏ niềm thương cảm, ngưỡng mộ Phi NhunG vì đã sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời.

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Bài viết của em trai Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

"Thời gian là một dòng chảy vô hình, chúng cứ như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Cuộc sống con người cũng tuân theo tính quy luật của thời gian. Thời gian không bao giờ ngoảnh lại, cứ trôi đi là trôi mãi và những cái mất đi không bao giờ có lại được.

Trong cuộc sống của em chị tấm gương em phải ngợi ca, trân trọng, chị luôn vượt qua nghịch cảnh để sống tốt đẹp hơn. Thậm chí chị đã làm những việc cần phải làm, sống hết mình để thời gian sống trở nên đáng quý vì không chỉ làm cho mình chị mà. Chị đã sống và cống hiến cho cả cuộc đời của chị và những người xung quanh. Thương chị!

Hôm nay em làm thất tuần thứ 6 cho chị của em. Em tự nấu những món ăn đạm bạc của em dành cho chị. Em rất nhớ vô cùng" - bài viết của em trai Phi Nhung.

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Bình luận của cư dân mạng - Ản: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận. Nhiều khán giả và người quen đã để lại bình luận tiếc thương cho sự ra đi của cố ca sĩ. Bên cạnh đó, mọi người cũng gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe cũng như mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

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Từ khóa:   em trai Phi Nhung NS Phi Nhung qua đời covid-19

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