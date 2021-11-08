Là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, Đan Trường nói gì về nghề nghiệp mong muốn con trai theo đuổi trong tương lai?

Mới đây, trong một chương trình ca nhạc, nam ca sĩ Đan Trường đã có những tiết lộ về nghề nghiệp của con trai sau này.

Trong một chương trình ca nhạc, nam ca sĩ Đan Trường đã song ca cùng con trai Thiên Từ và tiết lộ nghề nghiệp mà mình mong muốn con theo đuổi trong tương lai. Cụ thể, anh cho biết nếu con có năng khiếu và nối nghiệp anh thì quả là điều tốt. Tuy nhiên, với 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ hiểu được những khó khăn trong nghề nên vẫn hy vọng Thiên Từ có thể trở thành một doanh nhân.

"Con trai Đan Trường nếu có năng khiếu hát và nối nghiệp Đan Trường thì cũng hạnh phúc, nhưng Đan Trường muốn con trai trở thành doanh nhân hơn. Khi mình trải qua 25 năm ca hát thì Đan Trường nhận ra làm doanh nhân vẫn tốt hơn, không có rày đây mai đó như Đan Trường và có tương lai" - Đan Trường chia sẻ.

Được biết, quý tử nhà Đan Trường tuy chỉ hơn 4 tuổi nhưng đã sở hữu cuộc sống sang chảnh tại căn biệt thự ở San Jose, California (Mỹ) có diện tích khoảng 4.200 m2. Căn biệt thự do đôi vợ chồng thuê một kiến trúc sư nổi danh ở Hollywood thiết kế và mất 3 năm để hoàn thiện.

Cậu bé cũng sở hữu kênh YouTube với hơn 70 nghìn lượt theo dõi và hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi clip và mỗi tháng thu về số tiền lên tới 1.000 USD.

Gia đình của ca sĩ Đan Trường - Ảnh : Internet

Vừa qua, ca sĩ Đan Trường và bà xã doanh nhân Thủy Tiên thông báo thuận tình ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy đã chia tay nhưng cả hai vẫn quan tâm và danh những điều tốt nhất cho con trai.

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