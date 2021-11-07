Động thái 'LẠ' của 'vợ cũ' Đàm Vĩnh Hưng trước thông tin nam ca sĩ 'thân mật' với siêu mẫu ở hồ bơi

Hậu trường 07/11/2021 17:43

Mới đây, bầu show Liên Phạm đã bất ngờ có động thái trên trang cá nhân liên quan đến thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chụp cùng siêu mẫu Minh Tú tại hồ bơi khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, những hình ảnh chụp tại bể bơi cùng một người giấu mặt được siêu mẫu Minh Tú chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình xô xao. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những "ứng cử viên" được người hâm mộ gọi tên vì sở hữu ngoại hình tương tự.

Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng đề cập đến sự việc trên trang cá nhân. Cụ thể, anh chia sẻ: "2 ngày trôi qua với bao nhiêu là tin nhắn và sự share của dân chơi Facebook về bức hình giống giống vầy. Đã thế còn gọi tên tớ nữa. Coi chừng hình ghép nha các bé ơi. Công nghệ bây giờ cao kinh hoàng lắm! Nhưng mà nhìn thấy khoái khoái, chảy nước miếng thiệt".

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Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Không lâu sau đó, nam ca sĩ chính thức tung ảnh lộ diện cùng siêu mẫu Minh Tú. Hành động bất ngờ của nam ca sĩ đang thu hút lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, mới đây, bầu show Liên Phạm - vợ trên giấy tờ của Đàm Vĩnh Hưng - đã bất ngờ chia sẻ lại bài viết này. Dù không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào nhưng có thể thấy mọi hoạt động của ca sĩ đều được bầu show hải ngoại quan tâm theo dõi.

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Bầu show Liên Phạm đã chia sẻ lại bài viết trên -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, bà Liên Phạm cũng đã chia sẻ lại poster ca nhạc sẽ được diễn ra ở Mỹ vào tháng 11. Theo nhiều thông tin được lan truyền, giọng ca Xin lỗi tình yêu sẽ biểu diễn tại một casino vào dịp lễ Tạ ơn ở thành phố Atlantic (bang New Jersey, Mỹ). Đồng thời, hình ảnh của anh cùng một số ca sĩ khác như: Hồng Ngọc, Phương Yến Linh, Hoàng Thúy Vi cũng được đăng tải trên poster để quảng bá show diễn.

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Poster ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet
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Nam ca sĩ và Liên Phạm - Ảnh: Internet

Về bà Liên Phạm, được biết, vào tháng 10, thông tin một bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ, kết thúc cuộc hôn nhân bí mật kéo dài 10 năm khiến nhiều người bàn tán. Cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản.

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Từ khóa:   Bầu sô Liên Phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Minh Tú

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