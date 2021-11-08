Giữa đêm, Vy Oanh bất ngờ 'mắng té tát' một CEO, tuyên bố: 'Nhà thì tôi có nhiều lắm... nhưng chắc chắn không tiếp đón loại khách như bà'?

Ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải bài viết liên quan đến ồn ào với một nữ CEO khiến nhiều người chú ý.

Vào đêm muộn ngày 7/11, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ chia sẻ bài viết bày tỏ thái độ phẫn nộ, mỉa mai một CEO nổi tiếng thời gian gần đây. Theo nữ ca sĩ, nữ CEO là người không chịu làm việc mà "để cho chồng quần quật suốt ngày", đồng thời khẳng định sẽ không đón tiếp nếu nữ CEO tìm đến nhà.

"Nghe nói hôm nay gào thét tức lắm hả bà già? Chung cư là văn phòng lính tôi, còn nhà thì tôi nhiều lắm, bà muốn đến chỗ nào? Nói vậy chứ tôi chắc chắn là không tiếp đón loại khách như bà rồi. Em hãi lắm cơ ý, rác mà, bẩn dã man" - trích bài viết của Vy Oanh.

Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Vy Oanh cũng "nhắc khéo" nữ CEO về những vấn đề kiện tụng giữa hai người.

"Bà đã thấy sức mạnh của pháp lý bà sắp phải đối mặt nên muốn đánh lạc hướng nữa thì muộn rồi. Đang ức tôi quá là chứng tỏ cho mọi người thấy tôi cũng có sức nặng ấy chứ nhỉ? Lại dối lòng cố dìm tôi ai dè nguyễn thị lồ lộ ra. Thôi ráng quẩy những ngày còn lại vớt vát nào, quẩy mạnh lên đi" - Vy Oanh viết thêm.

Vy oanh và nữ ce9oẢnh : Internet

Suốt thời gian qua, Vy Oanh đã khiến không ít người xôn xao khi liên tiếp vướng vào ồn ào với 1 CEO. Sau bao tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 25/10, nữ ca sĩ đã đến cơ quan Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới người này. Nội dung tố bao gồm: "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến ngày 5/11, Vy Oanh tiếp tục gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người. Cô cho biết bản thân là người tố cáo hành vi sai phạm của nữ đại gia, nếu sự việc "thăm nhà" thực sự xảy ra sẽ dẫn đến hệ lụy sau đó.

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