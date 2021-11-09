Nghẹn lòng hình ảnh Phi Nhung chơi đùa cùng cháu ngoại lúc sinh thời, con gái chỉ ra điểm giống nhau của 3 thế hệ khiến CĐM bất ngờ

Hậu trường 09/11/2021 09:48

Mới đây, con gái Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ cùng dòng trạng thái khiến nhiều người nghẹn ngào.

Mới đây, vào sáng ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - đã tiếp tục cập nhật những hình ảnh "hiếm" của giọng ca "Bông điên điển". Trong bức ảnh, ngoài Phi Nhung và Wendy thì còn có sự xuất hiện của cháu ngoại của cố ca sĩ (tức con trai Wendy). Bài viết được đính kèm dòng trạng thái: "Hình ảnh của ba thế hệ cùng nụ cười giống nhau" khiến nhiều người trầm trồ. 

Có thể thấy, cả ba người đã có thời gian vui vẻ bên nhau, Phi Nhung thậm chí còn "nghịch ngợm" mà  "tung chiêu" chơi đùa cùng cháu ngoại. 

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Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi độ dễ thương của cả gia đình và tiếc thương cho sự ra đi của Phi Nhung. Bên cạnh đó, netizen cũng gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe cũng như mong Wendy sớm vượt qua nỗi đau.

Nghẹn lòng hình ảnh Phi Nhung chơi đùa cùng cháu ngoại lúc sinh thời, con gái chỉ ra điểm giống nhau của 3 thế hệ khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình
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Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian điều trị Covid-19. Tro cốt của nữ ca sĩ được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang sang Mỹ trao tận tay con gái ruột và gia đình tại đây. Ngày 13/10 (giờ Việt Nam), đám tang Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang (bang California, Mỹ với sự tham dự đông đảo của gia đình, bạn bè và fan hâm mộ.

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