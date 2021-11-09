Bị trách bạc bẽo với cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thổ lộ: 'Sống sao cho đẹp lòng người thế gian?'

Mạnh Quỳnh tiết lộ mình đang sống mạnh khỏe, vui vẻ làm việc nhưng có vẻ như điều đó khiến một số fan không hài lòng, cho rằng anh bạc bẽo, mau quên người bạn tri kỷ vừa ra đi không lâu.

Đã hơn một tháng ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, niềm tiếc thương trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn chưa nguôi ngoai. Là một trong những bạn diễn thân thiết và gắn bó lâu với cố ca sĩ, Mạnh Quỳnh chắc hẳn cũng không kèm nén được sự đau thương. Vừa qua, trên trang cá nhân, nam ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc, hình ảnh để tưởng nhớ Phi Nhung khiến khán giả không khỏi lo lắng. Mới đây, khi đã bắt đầu trở lại guồng quay cuộc sống, lạc quan hơn sau những chuyện đã qua, nam ca sĩ đã đôi dòng tâm sự gây chú ý.

Mạnh Quỳnh có dòng chia sẻ gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, anh cho biết trong thời gian qua, đã cố gắng để sống thật mạnh mẽ, lạc quan bởi, mỗi khi anh tỏ ra buồn khổ, bi lụy thì mọi người xung quanh đều khuyên bớt sầu thương. Sau những nỗ lực để vui vẻ hơn trong cuộc sống thì Mạnh Quỳnh lại bị chỉ trích mau quên, bạc bẽo. Đứng trước những chỉ trích vô cớ, Mạnh Quỳnh bày tỏ: "Con chỉ biết sống bằng chính con người thật của con. Tốt xấu như thế nào, lương tâm con tự biết Trời ạ". Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet Trước đó, Mạnh Quỳnh từng đăng tải một bài viết thông báo về tình hình hiện tại của mình với người hâm mộ rằng vẫn đang mạnh khỏe, bình an, làm việc tốt và ngày càng mạnh mẽ hơn xưa. Có lẽ chính vì điều này dẫn đến việc nhiều cư dân mạng cảm thấy không hài lòng nên đã có những lời không hay với nam ca sĩ. Trách anh mau quên, bạc bẽo khi mà giọng ca Bông điên điển chỉ mới ra đi trong một thời gian ngắn.

Khán giả gửi lời động viên dưới bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái sau khi đăng tải gây nhiều chú ý. Người hâm mộ gửi rất nhiều lời an ủi và mong nam ca sĩ luôn giữa được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ hơn dẫu biết sự ra đi của Phi Nhung là nỗi đau khó lành lại trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ mới bắt đầu lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc và cuộc sống. Mạnh Quỳnh từng bày tỏ: "Hứa với Nhung rồi là tui sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng, không có lười nữa".

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