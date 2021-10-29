Bị đồn khởi kiện để đòi công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bức xúc: 'Đừng gieo tiếng oán để được những like bất nhân'

Hậu trường 29/10/2021 19:25

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Mạnh Quỳnh lên tiếng thẳng thắn khi netizen liên tục lôi anh vào những lùm xùm "từ trên trời rơi xuống".

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh làm đơn khởi kiện nữ CEO Đại Nam nhằm mục đích đòi lại danh dự, công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung. Trước thông tin này, quản lý của Mạnh Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Bị đồn khởi kiện để đòi công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bức xúc: 'Đừng gieo tiếng oán để được những like bất nhân' - Ảnh 1
Xôn xao mạng xã hội đơn khởi kiện của ca sĩ Mạnh Quỳnh đòi công bằng cho Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã có chia sẻ chính thức sau ồn ào này. Giọng ca thể hiện rõ sự bức xúc trước những tài khoản trôi nổi trên mạng mượn tên tuổi của anh để câu view, câu like bất chấp. Nam ca sĩ chia sẻ:

"Hơn nửa cuộc đời, Quỳnh chỉ biết làm nghệ thuật, lo cho gia đình và cho bản thân. Đừng gieo tiếng oán cho Quỳnh để được những cái like bất nhân làm lợi cho bản thân mình nhé!

Hãy để cho Quỳnh viết tiếp bản tình ca tươi đẹp cho đời, cho cuộc sống trong những ngày còn lại trên cõi tạm này! Sự sống và cái chết chỉ gần nhau như bàn tay úp mở. Sao không trân quý yêu thương nhau khi ta còn có thể, danh lợi sang hèn hơn thua nhau, chỉ vì một lời nói khi bạn nằm xuống có mang theo được gì không?"

 

Bị đồn khởi kiện để đòi công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bức xúc: 'Đừng gieo tiếng oán để được những like bất nhân' - Ảnh 2
Chia sẻ mới nhất của Mạnh Quỳnh về vụ lùm xùm 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi cố Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh là một trong những nghệ sĩ liên tục bị "réo tên" một cách bất đắc dĩ vào những lùm xùm liên quan đến nữ ca sĩ. Để tránh "lời ra tiếng vào", nam ca sĩ vẫn luôn giữ im lặng trước những tin đồn thất thiệt. Trước đó, Mạnh Quỳnh cũng từng bộc bạch, Phi Nhung luôn sống vì mọi người xung quanh, thậm chí sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, gia đình cho mọi người: 

"Nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi cho mình, xin quý vị hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình đi, trước khi bình phẩm một người như Phi Nhung".

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước thông tin Mạnh Quỳnh khởi kiện nữ CEO để đòi lại công bằng cho Phi Nhung, thực hư thế nào?

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước thông tin Mạnh Quỳnh khởi kiện nữ CEO để đòi lại công bằng cho Phi Nhung, thực hư thế nào?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh gửi đơn khởi kiện bà Chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để đòi lại công bằng cho "người tình sân khấu" Phi Nhung khiến nhiều người xôn xao.

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