Vy Oanh bị 'bóc mẽ' khi khoe ông xã doanh nhân là 'người đầu tiên trên thế giới' dẫn nước biển nuôi tôm

Mới đây, cư dân mạng cho rằng Vy Oanh đã "nhận vơ" khi khoe ông xã doanh nhân là "người đầu tiên trên thế giới" dẫn nước biển nuôi tôm.

Vào tháng 6/2021, nữ ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân thể hiện sự tự hào của bản thân khi cho biết, ông xã là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình dẫn nước biển nuôi tôm: "Ngày này năm ngoái ông xã Thiện hoàn thành công trình HPDE công nghệ dẫn nước biển nuôi tôm lần đầu tiên trên thế giới. Tự hào chồng em lắm í".

Tuy nhiên, vào tối 9/11, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin cho rằng Vy Oanh đã "nhận vơ" khi khoe ông xã doanh nhân là "người đầu tiên trên thế giới" dẫn nước biển nuôi tôm.

Vy Oanh từng khoe ông xã doanh nhân là người đầu tiên trên thế giới dẫn nước biển nuôi tôm trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, một số cư dân mạng đã tìm kiếm từ khóa về công trình này và kết quả ra một bài trên báo Nghệ An viết về một nông dân tên Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) đã có sáng kiến dẫn nước biển về nuôi tôm từ năm 2011.

Bài viết trên báo Nghệ An - Ảnh: chụp màn hình

Từ thông tin này, nhiều người cho rằng Vy Oanh đã nói dối và nhận vơ thành quả khi khoe chồng là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình này. Thậm chí, có người còn chú ý tới việc ngay cả tên công trình này Vy Oanh cũng viết sai, đáng nhẽ là HDPE thì nữ ca sĩ lại để thành HPDE.

Vy Oanh và chồng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, một số người có ý kiến rằng có thể nữ ca sĩ chỉ muốn nói công ty chồng cô là nơi đầu tiên xây dựng đường ống HDPE để dẫn nước biển về nuôi tôm. Vậy nên, mọi người đã soi mói quá kỹ và hiểu lầm ý của nữ ca sĩ.

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