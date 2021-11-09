Trải qua 7 năm hôn nhân, Tuấn Hưng lần đầu hé lộ không ngại 'nhận lương bổng' từ vợ

Hậu trường 09/11/2021 21:25

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng tiết lộ anh ở nhà và có lương do bà xã phát trong suốt khoảng thời gian nghỉ dịch Covid-19 vừa qua.

Tuấn Hưng và Hương Baby kết hôn hồi tháng 4/2014. Trải qua 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn luôn hạnh phúc và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Từ khi trở thành ông bố ba con, nam ca sĩ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thậm chí là tạm nghỉ hát để hoàn thành vai trò làm cha.

Cũng giống như nhiều sao Việt khác, thời gian nghỉ dịch vừa qua, Tuấn Hưng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Việc này đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của nam ca sĩ. Vậy nên, trong khoảng thời gian nghỉ dịch vừa qua, nam ca sĩ ở nhà và có lương do bà xã phát.

Tuan hung va huong baby
Nam ca sĩ cũng hài hước gọi bà xã Hương Baby là 'chủ tịch' - Ảnh: Internet
Tuan hung va huong baby 1
7 năm hôn nhân hạnh phúc của Tuấn Hưng và Hương Baby - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông xã Hương Baby tin tưởng ở khả năng quản lý chi tiêu của vợ, vì thế để vợ toàn quyền "giữ của" trong gia đình. Ngoài ra, ông bố ba con có thể vào bếp hỗ trợ bà nội nấu nướng khi bà xã dạy bé Su Hào (con trai đầu lòng) đi học lớp 1 học online hoặc làm bài tập tại nhà. Tuấn Hưng còn thuần thục trong việc cột tóc cho bé Son, dọn dẹp nhà cửa, chơi, tắm và chăm sóc con trai út là bé Sâm vô cùng cẩn thận.

Tuan hung va huong baby 2Trải qua 7 năm hôn nhân, Tuấn Hưng lần đầu hé lộ không ngại 'nhận lương bổng' từ vợ - Ảnh 4
Khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân sau 7 năm, Tuấn Hưng cho biết anh và bà xã đều coi gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, ca hai cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió nên cả hai đều ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Bản thân nam ca sĩ biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn và quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn.

'Bà mối Vbiz' bộc bạch: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con'

'Bà mối Vbiz' bộc bạch: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con'

Mới đây, hai mẹ con của MC Cát Tường trò chuyện và bàn luận về chủ đề: "Nên sinh mấy con?".

Xem thêm
Từ khóa:   gia đình sao việt Tuấn Hưng và Hương Baby nam ca sĩ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?