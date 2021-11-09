Trải qua 7 năm hôn nhân, Tuấn Hưng lần đầu hé lộ không ngại 'nhận lương bổng' từ vợ

Tuấn Hưng và Hương Baby kết hôn hồi tháng 4/2014. Trải qua 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn luôn hạnh phúc và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Từ khi trở thành ông bố ba con, nam ca sĩ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thậm chí là tạm nghỉ hát để hoàn thành vai trò làm cha.

Cũng giống như nhiều sao Việt khác, thời gian nghỉ dịch vừa qua, Tuấn Hưng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Việc này đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của nam ca sĩ. Vậy nên, trong khoảng thời gian nghỉ dịch vừa qua, nam ca sĩ ở nhà và có lương do bà xã phát.