Trải qua 7 năm hôn nhân, Tuấn Hưng lần đầu hé lộ không ngại 'nhận lương bổng' từ vợ

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng tiết lộ anh ở nhà và có lương do bà xã phát trong suốt khoảng thời gian nghỉ dịch Covid-19 vừa qua.
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Tuấn Hưng và Hương Baby kết hôn hồi tháng 4/2014. Trải qua 7 năm hôn nhân, cả hai vẫn luôn hạnh phúc và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Từ khi trở thành ông bố ba con, nam ca sĩ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thậm chí là tạm nghỉ hát để hoàn thành vai trò làm cha.
Cũng giống như nhiều sao Việt khác, thời gian nghỉ dịch vừa qua, Tuấn Hưng không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Việc này đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của nam ca sĩ. Vậy nên, trong khoảng thời gian nghỉ dịch vừa qua, nam ca sĩ ở nhà và có lương do bà xã phát.
Ngoài ra, ông xã Hương Baby tin tưởng ở khả năng quản lý chi tiêu của vợ, vì thế để vợ toàn quyền "giữ của" trong gia đình. Ngoài ra, ông bố ba con có thể vào bếp hỗ trợ bà nội nấu nướng khi bà xã dạy bé Su Hào (con trai đầu lòng) đi học lớp 1 học online hoặc làm bài tập tại nhà. Tuấn Hưng còn thuần thục trong việc cột tóc cho bé Son, dọn dẹp nhà cửa, chơi, tắm và chăm sóc con trai út là bé Sâm vô cùng cẩn thận.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân sau 7 năm, Tuấn Hưng cho biết anh và bà xã đều coi gia đình là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, ca hai cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió nên cả hai đều ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Bản thân nam ca sĩ biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn và quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn.