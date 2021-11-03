Một đạo diễn kỳ cựu 'lỡ miệng' tiết lộ số tiền 'khủng' mà Trường Giang nhận được nhờ ngồi ghế nóng gameshow

Trong một lần đến thăm quán cơm Mười Khó của Trường Giang, đạo diễn Khương Dừa đã tiết lộ rằng quán cơm làm từ tiền cát xê mà nam danh hài "bỏ túi" được sau khi ngồi ghế ban giám khảo.

Khương Dừa hiện đang là một đạo diễn, ngoài ra còn đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc của Điền Quân. Anh cũng là người đứng sau thành công của loạt chương trình truyền hình đình đám như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai... Chính vì vậy, anh cũng có mối quan hệ thân thiết với 1 số nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa, Sam...

Ngoài ra, anh còn sở hữu kênh YouTube có 4.35 triệu người đăng ký. Mới đây, trên kênh YouTube riêng, Khương Dừa cũng hé lộ một số bí mật thú vị khi ghé thăm quán cơm Mười Khó của danh hài Trường Giang. Anh tiết lộ: "Thách Thức Danh Hài có 6 mùa thì Trường Giang làm 4 mùa. Sau 4 mùa làm Thách Thức Danh Hài, Trường Giang đã dư tiền làm một quán to như thế này. Quán cơm Mười Khó này, Trường Giang làm từ tiền của chương trình Thách Thức Danh Hài".

Khương Dừa cũng hé lộ về tiền cát-xê khi ghé thăm quán cơm Mười Khó của Trường Giang - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, quán cơm Mười Khó tọa lạc ở ngay giữa Quận 3, TP.HCM, gần những trục đường lớn của thành phố. Do đó, chắc hẳn chi phí để mở quán cũng là một khoản khá lớn. Tuy nhiên, các món ăn lại rất dân dã, mộc mạc của người xứ Quảng như: Mỳ Quảng, bánh tráng, mầm xôi, canh khổ qua nấu tôm, canh rau má nấu tôm, canh tôm bồ ngót, rau tập tàng nấu tôm,...

Trường Giang làm ban giám khảo của Thách thức danh hài - Ảnh: Internet

Sau đó, anh quay sang nói đùa với nhân viên của mình: "Chị phải cố gắng làm giám khảo Thách Thức Danh Hài để được như vậy". Không những vậy, khi có phục vụ bàn ra, Khương Dừa còn ngỏ lời: "Em nên thi Thách Thức Danh Hài để kể hết những điều bất cập trong quán này. Không sợ bị đuổi việc đâu, lấy trăm triệu về mở quán kế bên luôn".

Trường Giang luôn được khán giả dự đoán sẽ sở hữu mức cát-xê "khủng". Tuy chưa biết Khương Dừa nói đùa hay nói thật nhưng nếu là sự thật thì chắc Trường Giang đã kiếm được số tiền khá lớn nhờ ngồi "ghế nóng" Thách Thức Danh Hài. Hiện tại, sau một thời gian kinh doanh thuận lợi, Trường Giang cùng vợ tiếp tục mở thêm chi nhánh tại Quận Phú Nhuận.

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