Lý do số tiền phúng viếng của cố ca sĩ Phi Nhung chưa thể dùng để thực hiện di nguyện ở Mỹ

Hậu trường 01/11/2021 17:22

Vào sáng ngày 1/11, Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất thứ 5 cho cố ca sĩ Phi Nhung để cầu cho vong linh người qua đời được thanh thản. Đồng thời, phía gia đình cũng chia sẻ về số tiền từ thiện từ quỹ Phi Nhung - Wendy Phạm.

Hơn 1 tháng sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, gia đình lẫn đồng nghiệp của nữ ca sĩ vẫn thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát này. Kể từ lúc tro cốt của giọng ca Bông điên điển được đưa về Mỹ, nhiều người thân, bạn bè, có cả người hâm mộ vẫn thường xuyên lui tới chùa để thắp hương cho cô. 

Vào sáng ngày 1/11, Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất để cầu cho vong linh người qua đời được thanh thản. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Hôm nay, gia đình cúng thất thứ 5 cho Phi Nhung. Xin cám ơn các ông bà, cô chú và anh chị đã đến thấp nhang cũng như đem trái cây, chè, bánh mỗi tuần để cúng trên bà thờ cho Phi Nhung". 

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Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã tổ chức lễ cúng thất vào ngày 1/11 - Ảnh: chụp màn hình
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Nhiều người thân, bạn bè vẫn thường xuyên lui tới chùa để thắp hương cho cô - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ phía gia đình, trong ngày này, Trizzie Phương Trinh cũng tiết lộ Tịnh xá nơi gia đình chọn để xây trường Việt ngữ Phi Nhung đã nhận được số tiền 60 nghìn đô (tương đương gần 1,4 tỷ đồng) từ các mạnh thường quân.

Trizzie Phương Trinh cũng cho biết thêm: "Thầy Giác Châu cũng cho biết là đã nhận hơn $60,000 tiền đóng góp của mạnh thường quân gửi về để giúp xây trường Việt Ngữ Phi Nhung. Công trình xây dựng sẽ được khởi công khi quỹ có được $350,000".

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Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm thắp hương bên bàn thờ của cố ca sĩ - Ảnh: FBNV
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Con và cháu của cố ca sĩ Phi Nhung trong tang lễ của giọng ca Bông Điên Điển - Ảnh: FBNV

Song, gia đình chưa thể thực hiện di nguyện ngay lúc này của cố ca sĩ Phi Nhung vì kinh phí xây dựng trường Việt ngữ lên đến 350 nghìn đô (tương đương 7,9 tỷ đồng). Trizzie Phương Trinh cho biết gia đình đang tiếp tục nhận đóng góp và sẽ có báo thuế rõ ràng sau khi hoàn tất.

Trước đó, trong lễ tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung cho biết đã nhận 1,6 tỷ đồng trong tang lễ của mẹ, 500 triệu đồng do khách viếng ở Tịnh xá gửi vào. Wendy sẽ trao cho Tịnh xá nửa số tiền trên sau 49 ngày của mẹ, số còn lại sẽ gửi về các tổ chức giúp đỡ người bị Covid-19 ở Việt Nam.

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Từ khóa:   Wendy Phạm Trizzie Phương Trinh cố ca sĩ Phi Nhung

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