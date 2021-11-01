Xôn xao thông tin cha mẹ Diễm My 'Tịnh thất Bồng Lai' đau đớn nói về con gái: 'Không thể tưởng tượng được?'

Hậu trường 01/11/2021 14:04

Những thông tin liên quan đến Diễm My càng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo những chia sẻ của bố mẹ Diễm My là bà Đ.T.T.M. và ông V.V.T. đã rất đau lòng sau khi con gái tiếp tục bỏ trốn.

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My là cô gái đang gây xôn xao và bàn tán trên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn khi gần đây hành trình tìm con của vợ chồng anh V.V.T. và chị Đ.T.T.M. (ngụ TP.HCM) - bố mẹ ruột của Diễm My lại càng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 28/10, anh V.V.T cho biết vợ chồng anh đã tìm đủ mọi cách từ thuê thám tử tư, nhờ bà con, họ hàng, YouTuber vào cuộc tìm kiếm Diễm My nhưng không có kết quả.

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Trước đó, Diễm My cũng từng livestream chia sẻ những vấn đề về bố mẹ - Ảnh: chụp màn hình

Những thông tin liên quan đến Diễm My càng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo những chia sẻ của bố mẹ Diễm My là bà Đ.T.T.M. và ông V.V.T. đã rất đau lòng sau khi con gái tiếp tục bỏ trốn, thậm chí cô con gái còn gửi đơn thư cũng như đăng video tố ba mẹ mình có nhiều hành vi tàn độc với cô trong suốt 8 tháng ở nhà.

"Họ điện thoại, bình luận trách móc chúng tôi, nói rằng chính chúng tôi lên livestream là giết chết con của mình. Những ngày qua, tôi đã rất mệt mỏi", chị Đ.T.T.M., mẹ ruột Diễm My nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Đ.T.T.M. và ông V.V.T. - cha mẹ ruột của Diễm My đã không giấu nổi đau lòng khi bị chính đứa con mình nuôi dưỡng hơn 20 năm tổn thương. Đồng thời, những lời lẽ Diễm My nói về bố mẹ đến hiện tại rất khó để tha thứ.

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Bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của nữ Youtuber nổi tiếng Bình Dương và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Theo chia sẻ của ông V.V.T. cha của Diễm My vào ngày 27/10 trong một đoạn phỏng vấn, ông cho biết, cả ông và vợ ông "đều rất đau buồn và không thể tưởng tượng được nỗi đau" khi xem những video mà con gái nói về 2 vợ chồng.

Bố của Diễm My buồn rầu chia sẻ: "Chúng tôi sợ con lầm đường, lạc lối nên mới nhờ cơ quan chức năng vào cuộc nhưng con bé lại dùng những từ ngữ như vậy để nói về chúng tôi. Đó là điều không chấp nhận được và đến giờ phút này đã rất khó để tha thứ".

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Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Internet

Việc Công an quận Bình Tân xuất hiện tại nhà của ông bà là do ngay sau khi Diễm My trở về từ "Thiền am bên bờ vũ trụ", những người ở đó đã đăng clip kêu gọi cộng đồng mạng đến giải cứu cho Diễm My. Lo sợ có người đến làm loạn, công an mới đến bảo vệ gia đình chứ không hề có mục đích canh giữ Diễm My như cô từng nói.

Đến nay, cha mẹ của Diễm My vẫn cho rằng Tịnh thất Bồng Lai đã khiến con gái mình u mê. Họ kêu cứu với cơ quan công an trong thời gian dài. Họ dẫn cả người thân đến tận nơi tìm con, dẫn đến xô xát vào cuối tháng 10/2019, nhưng không có kết quả. Hiện nay, cha mẹ và cả gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. 

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Từ khóa:   Diễm My Tịnh thất Bồng Lai Thiền am bên bờ vũ trụ

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