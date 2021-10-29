Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Hậu trường 29/10/2021 11:28

Sau nhiều biến cố, nữ nghệ sĩ Việt Hương trở về cuộc sống đời thường và tất bật với những hoạt động kinh doanh riêng.

Nghệ sĩ Việt Hương là cái tên luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người trong suốt thời gian qua. Trước đó, cô tham gia các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trong đợt giãn cách dịch bệnh vừa qua. Sau đó, vợ chồng Việt Hương đã mang hài cốt Phi Nhung sang Mỹ để trao tận tay cho con gái ruột giọng ca Bông điên điển. "Tang chồng tang", nữ danh hài tiếp tục gắng gượng, vượt qua nỗi mất mát để tổ chức tang lễ cho mẹ nuôi, tức mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Tâm.

Sau nhiều tháng, nữ nghệ sĩ trở về cuộc sống đời thường và tất bật với những hoạt động kinh doanh. Mới đây, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Việt Hương có bài đăng khoe được ông xã làm hành động nhỏ khiến cô cảm thấy khỏe lên liền. 

Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 1
Nữ nghệ sĩ trở về cuộc sống đời thường và tất bật với những hoạt động kinh doanh - Ảnh: FBNV

Cô bộc bạch: "Thánh sàn là anh ấy, thấy em mấy nay đuối ổng đi thắp nhang (ít khi làm), đôi lúc 1 việc nhỏ mà thấy khoẻ lên tí. Em vẫn liên tục làm việc cho kịp tiếng độ cả nhà ơi. Giữ sức khỏe nhé. Hẹn cơm tối anh ấy nhé". 

Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 2
Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 3Việt Hương chia sẻ sự chu đáo của ông xã dành cho mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng không khỏi dành "cơn mưa" lời khen và trầm trồ trước hành động nhỏ của ông xã Việt Hương

Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 4
Ông xã luôn là người đồng hành và động viên cô suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV

Trước đó, sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về cách ly tại Đà Nẵng, nữ nghệ sĩ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi bước vào phòng bánh sinh nhật, rượu vang, hoa… để sẵn cùng lời chúc mừng sinh nhật dễ thương từ các nhân viên khách sạn. Có thể thấy, trong suốt thời gian vừa qua, ông xã Việt Hương luôn đồng hành cùng vợ trên khắp các chặng đường. Điều này đã phần nào giúp nữ danh hài vơi bớt nỗi đau mất người thân, đồng nghiệp.

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