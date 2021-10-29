Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của ông xã Việt Hương dành cho cô khiến dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Nghệ sĩ Việt Hương là cái tên luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người trong suốt thời gian qua. Trước đó, cô tham gia các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trong đợt giãn cách dịch bệnh vừa qua. Sau đó, vợ chồng Việt Hương đã mang hài cốt Phi Nhung sang Mỹ để trao tận tay cho con gái ruột giọng ca Bông điên điển. "Tang chồng tang", nữ danh hài tiếp tục gắng gượng, vượt qua nỗi mất mát để tổ chức tang lễ cho mẹ nuôi, tức mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Tâm.

Sau nhiều tháng, nữ nghệ sĩ trở về cuộc sống đời thường và tất bật với những hoạt động kinh doanh. Mới đây, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Việt Hương có bài đăng khoe được ông xã làm hành động nhỏ khiến cô cảm thấy khỏe lên liền.