Nghi vấn Nathan Lee tiếp tục nổi hứng 'shopping' 'mua đứt' loạt bài hit của nhân vật 'oan gia' này

Hậu trường 28/10/2021 18:02

Cư dân mạng xôn xao với thông tin Nathan Lee lại sắp mua bài hát của ca sĩ nào đó, cư dân mạng đoán ra ca sĩ sắp bị mất thêm bài "hit" chính là Cao Thái Sơn.

Thời gian trước đây, nam ca sĩ Nathan Lee bất ngờ tuyên bố anh "chốt đơn", mua độc quyền tất cả các bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại, Cầu Vồng Sau Mưa,... Đây cũng là những bài hát hit trong sự nghiệp ca hát của Cao Thái Sơn. Anh cũng cho biết trong thời gian sắp tới, anh sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc này để phục vụ người hâm mộ. 

Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao với thông tin lại sắp mua bài hát của ca sĩ nào đó. Từ thông tin Nathan Lee "úp mở", nhiều người có thể đoán ra đó chính là ca sĩ Cao Thái Sơn.

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Nathan Lee tiếp tục 'chốt đơn' các bài hát hit của Cao Thái Sơn - Ảnh: chụp màn hình

Trong phần bình luận dưới bài viết của mình, Nathan Lee liên tục "nói bóng, nói gió" ca sĩ kia. Thậm chí, Nathan Lee còn tuyên bố xanh rờn rằng: "Lát mua bài tiếp". Sau động thái này, nhiều khán giả bất ngờ và không thể tin rằng nam ca sĩ chịu chi như thế.

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Cả hai nam ca sĩ từng có thời gian 'đấu tố' lẫn nhau - Ảnh: Internet

Nathan Lee và Cao Thái Sơn đã từng có màn đấu tố kéo dài nhiều tháng, 2 bên liên tiếp "ăn miếng trả miếng" bằng loạt trạng thái đá xéo nhau trên MXH. Nathan Lee đã mua một loạt các bản hit từng tạo nên tên tuổi Cao Thái Sơn khiến cho anh chàng muốn hát tiếp cũng không được. Với việc "đứng tên" không chưa phát nào, phải chăng "vua shopping" không muốn cho "oan gia ngõ hẹp" của mình đường lui?

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